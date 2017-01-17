| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 社會

LG粉餅盒仿冒LV？半百美魔女總座送辦

2017-01-17

〔記者徐聖倫／新北報導〕韓國LG樂金集團旗下的台灣樂金生活健康股份有限公司，涉嫌進口販售與知名精品LV相似圖樣的粉餅盒組，粗估侵權市值超過4千萬元，檢方追查後帶回該公司總經理陳子儀，訊後依違反商標法將陳女移送法辦。

陳女形象陽光，不時參加馬拉松，臉書也PO出不少充滿正能量的貼文。讓辦案人員驚訝的是，陳女雖已49歲，但保養得宜，外表有如30歲輕熟女。

保二總隊刑警大隊偵一隊月前接獲檢舉，指稱某韓系化妝品牌的粉餅盒、鏡子等商品，單價850元，外觀圖樣激似知名精品LV，但LV並未推出相關商品。本月初，台灣才開賣1週，警方就在台北、桃園等地蒐證，帶回2500件商品，果然外觀看起來跟LV幾乎一樣，立即帶回總經理陳子儀偵訊。

陳女向警方表示，她的商品外觀圖案並非仿冒，而是經過美國設計品牌My Other Bag授權銷售；但警方認為網路部落格、消費者留言不乏「大人氣名牌包款氣墊粉餅」、「名牌包+氣墊同時擁有」等反應，顯然已造成消費者混淆，觸犯商標法第95條。

廣告
  • LG女總經理陳子儀體態健康，不時會參加馬拉松賽事。（取自臉書）

    LG女總經理陳子儀體態健康，不時會參加馬拉松賽事。（取自臉書）

  • 粉餅盒與LV包包一比較，外觀幾乎一模一樣。（記者徐聖倫翻攝）

    粉餅盒與LV包包一比較，外觀幾乎一模一樣。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： LG粉餅盒 LV 台灣樂金生活健康股份有限公司 總經理 美魔女 陳子儀
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：LG粉餅盒仿冒LV？半百美魔女總座送辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.