LG粉餅盒仿冒LV？半百美魔女總座送辦

2017-01-17

〔記者徐聖倫／新北報導〕韓國LG樂金集團旗下的台灣樂金生活健康股份有限公司，涉嫌進口販售與知名精品LV相似圖樣的粉餅盒組，粗估侵權市值超過4千萬元，檢方追查後帶回該公司總經理陳子儀，訊後依違反商標法將陳女移送法辦。

陳女形象陽光，不時參加馬拉松，臉書也PO出不少充滿正能量的貼文。讓辦案人員驚訝的是，陳女雖已49歲，但保養得宜，外表有如30歲輕熟女。

保二總隊刑警大隊偵一隊月前接獲檢舉，指稱某韓系化妝品牌的粉餅盒、鏡子等商品，單價850元，外觀圖樣激似知名精品LV，但LV並未推出相關商品。本月初，台灣才開賣1週，警方就在台北、桃園等地蒐證，帶回2500件商品，果然外觀看起來跟LV幾乎一樣，立即帶回總經理陳子儀偵訊。

陳女向警方表示，她的商品外觀圖案並非仿冒，而是經過美國設計品牌My Other Bag授權銷售；但警方認為網路部落格、消費者留言不乏「大人氣名牌包款氣墊粉餅」、「名牌包+氣墊同時擁有」等反應，顯然已造成消費者混淆，觸犯商標法第95條。