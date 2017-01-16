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激似LV！韓系美妝用品遭查緝

粉餅盒與LV包包一比較，外觀幾乎一模一樣。（記者徐聖倫翻攝）

2017-01-16  11:23

〔記者徐聖倫／新北報導〕這是LV嗎？保二總隊刑警大隊偵一隊日前接獲檢舉，指稱某韓系化妝品牌出的粉餅盒、鏡子等商品外觀激似知名精品LV，警方至台北、桃園蒐證，帶回2500件商品，果然外觀看起來跟LV幾乎一樣，並帶回49歲負責人陳姓男子偵訊。

陳嫌向警表示，他的商品外觀圖案並非仿冒，而是經過美國設計品牌My Other Bag之授權銷售，但在網路部落格、消費者們留言不乏「大人氣名牌包款氣墊粉餅」、「名牌包+氣墊同時擁有」等反應，顯然已造成消費者將這些商品與LV混淆。

警方表示，據商標法95條，未得商標權人或團體商標權人同意，於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標或團體商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，即為觸法。訊後，警方依違反商標法，將陳嫌移送法辦。

警方起獲粉餅盒、鏡子等商品約2500件。（記者徐聖倫翻攝）

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