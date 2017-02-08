LV全新珠寶 Color Blossom BB繽紛活潑
2017-02-08
〔記者王瀅娟／台北報導〕Louis Vuitton（簡稱LV）宣布蜜雪兒威廉斯為Blossom珠寶系列代言大使，為首位品牌高級珠寶代言人，形象廣告中自然流露令人愉悅的正能量，與此系列特質不謀而合。
蜜雪兒於廣告中佩戴全新推出的Color Blossom BB系列珠寶，此系列以LV著名的Monogram花卉圖騰為主角，中央鑲嵌珍珠母貝、孔雀石、縞瑪瑙、青金石與土耳其石等彩色寶石，正中央裝飾的金屬鉚釘象徵品牌數世紀以來的專業製箱傳統。Color Blossom BB系列比原本Blossom系列尺寸約小三分之一，更加小巧可愛，疊搭更顯繽紛活潑，蜜雪兒說：「我好喜歡這個有趣又多采多姿的系列，兼具新潮與原創魅力，讓經典和優雅同時並存。」
彩色寶石各有其象徵意義，粉色珍珠母貝代表幸福安康、孔雀石能帶來好運、縞瑪瑙象徵力量、土耳其石代表生命力，而青金石則能讓人平靜。LV並細心為每種寶石搭配合適的K金，如珍珠母貝搭配玫瑰金、黑瑪瑙搭配18K白金，青金石、土耳其石與孔雀石搭配18K金，使彩色寶石顏色更為明亮突出，成為個人耀眼配飾。
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