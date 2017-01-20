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惹妹妹生氣後 姐姐的LV皮夾慘變調色盤

日本少女吉村花華和小學生的妹妹吵架後，慘遭妹妹報復，LV皮夾被塗上黑色。（圖擷自推特）

2017-01-20  11:58

〔即時新聞／綜合報導〕千萬別惹妹妹生氣！日本有位姐姐和還在念小學的妹妹吵架後，遭到妹妹無情的報復，原來她找來姐姐的LV棋盤格皮夾，用奇異筆幫忙著色，看起來就變成只有黑白兩色的調色盤，讓姐姐痛徹心扉。

名為吉村花華的日本少女在推特PO出照片，只見原本好好的LV皮夾是淺藍和白色格子相間，結果在妹妹的「巧手」之下，淺藍格子被黑色塗滿，還塗得不是很均勻，旁邊有些未遭殃的區域，上面寫著「累了」，應該是妹妹一格一格塗到手痠，只好中途放棄。

有網友在下方留言建議，姊姊可以用酒精擦拭看看，也許會有其效；還有人認為這種妹妹手作的錢包，看起來相當可愛，搞不好也能變成時尚的潮流。

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相關關鍵字： LV 妹妹 惡作劇 日本 皮夾 錢包
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