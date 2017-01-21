巴黎男週裝 趙又廷 VVIP看秀放風─LV強烈辨識度 Valentino搶眼單品

2017-01-21

〔記者方惠宗／綜合外電報導〕「時尚之都」巴黎正在進行2017年秋冬男裝週，趙又廷在雞年來臨前夕現身精品龍頭Louis Vuitton（LV）大秀，與貝克漢、英國超模凱特‧摩絲與加拿大電影導演札維耶‧多藍一同入席「VVIP」前排座位，不過席間沒見到老婆高圓圓，看似「放風」、獨享這場全球潮人最期待的時尚盛宴。

LV這個系列的創意靈感源自於紐約市生活的各個階段，設計元素更可見1970年代、80年代橫跨到90年代。品牌男裝設計總監Kim Jones歌頌著紐約市眾多風格文化的共融共存，如安迪．沃荷（Andy Warhol，1928～1987）、尚‧米榭‧巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat，1960～1988）等典型的曼哈頓藝術家，他們的創意和個人的穿衣風格都成為本季的參考。同時結合強烈辨識度的品牌Logo與單寧為主軸的哈林區風格，以及70年代「Studio 54」夜店內紐約人的頹廢形象；這些元素皆影響了紐約穿搭風格的視覺標準。

Kim Jones重新創造新的態度和輕鬆、優雅的服飾：寬鬆長褲，輕鬆的剪裁，一種未完成的調性，正式服裝也流露出街頭意味。趙又廷在看完秀後表示，自己在穿衣服上一直是比較乖孩子的風格，很少有這樣類型的造型嘗試，大讚這場秀是「行雲流水的時髦不羈！」

另一方面，Valentino雙人組設計師在Maria Grazia Chiuri單飛至Dior後，Pierpaolo Piccioli帶來獨攬大局的第一個男裝秀：依著直覺走，運用義大利毛絨、皮革、漆皮譜寫短身套頭毛衣、長外套、功能性運動鞋與棒球帽等重點單品，自然流露溫文優雅的個性。

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Louis Vuitton、Valentino