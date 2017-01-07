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精品小玩意 玩味送禮暖心計─LV贈禮系列 筆筒. 撲克牌組.溜溜球 童趣實用兼具

2017-01-07

〔記者王瀅娟／台北報導〕Louis Vuitton（簡稱LV）推出Gifting贈禮系列，包括三大類項目、30多款單品，並持續擴充中，目的是讓有心贈禮的顧客，能為每一種心情與場合找到最合適的禮物。

LV表示，LV創始之初雖以「一個精於行李藝術的工匠」自居，然而隨著品牌發展，LV也發展出一系列讓人愛不釋手的物件，例如「Pateki」，一個由Louis Vuitton孫子Gaston Louis Vuitton用木頭做的腦力激盪玩具。1920年代，LV製作了一個名為「禮儀的藝術（ Le Cadeau ou la Bonne Maniere）」的物件目錄，邀請客人來店選擇他想在任一間LV專賣店都能找到，會「想要贈送或收到的大小禮物」。直到現在，LV每逢歲末佳節必會推出禮物目錄，贈禮的藝術一直存於LV的DNA中，贈禮系列是向此傳統致敬。

三大類項目包括「書寫之樂」、「裝飾之樂」與「遊戲之樂」，「書寫之樂」有Monogram帆布與品牌經典皮革製作的筆筒、筆記本、書籤、滑鼠墊等文具，「裝飾之樂」包括各式各樣的收納箱、相框、置物盤等家居小物，「遊戲之樂」則有撲克牌組、骰子組甚至溜溜球等玩樂小物，使選擇贈禮也增添趣味。

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  • LV筆記本與置物盤。筆記本各4,850元，置物盤各12,400元。

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標題：精品小玩意 玩味送禮暖心計─LV贈禮系列 筆筒. 撲克牌組.溜溜球 童趣實用兼具


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