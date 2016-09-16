innisfree玩美出擊 百分百盒心意

2016-09-16

〔記者邱巧貞／台北報導〕2008年誕生於韓國的氣墊粉餅，席捲美妝市場，成為許多女性的必備彩妝品。現在氣墊粉餅的話題從產品本身延燒至粉盒，各式造型可愛吸睛的粉盒成為焦點，韓國品牌innisfree推出「MY CUSHION我的粉餅，我做主！」，上市100款各色粉餅盒搭配使用，改變過往一餅通用的慣例，猶如換手機殼般，從粉餅蕊心、專業上妝工具到粉餅盒，皆可自行搭配組合。

Innisfree提供超持妝美肌、超服貼潤澤2款不同妝效的粉餅蕊心，以及包含粉撲、印章粉撲及粉餅刷等4款專業工具可供選擇，而最具話題性的粉餅盒常賣款式共有20種，僅在台北忠孝旗艦店與台中三民門市提供100種粉餅盒，讓消費者自行選購的客製化模式，讓氣墊粉餅由內而外再升級。

圖片提供／innisfree