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innisfree玩美出擊 百分百盒心意

2016-09-16

〔記者邱巧貞／台北報導〕2008年誕生於韓國的氣墊粉餅，席捲美妝市場，成為許多女性的必備彩妝品。現在氣墊粉餅的話題從產品本身延燒至粉盒，各式造型可愛吸睛的粉盒成為焦點，韓國品牌innisfree推出「MY CUSHION我的粉餅，我做主！」，上市100款各色粉餅盒搭配使用，改變過往一餅通用的慣例，猶如換手機殼般，從粉餅蕊心、專業上妝工具到粉餅盒，皆可自行搭配組合。

Innisfree提供超持妝美肌、超服貼潤澤2款不同妝效的粉餅蕊心，以及包含粉撲、印章粉撲及粉餅刷等4款專業工具可供選擇，而最具話題性的粉餅盒常賣款式共有20種，僅在台北忠孝旗艦店與台中三民門市提供100種粉餅盒，讓消費者自行選購的客製化模式，讓氣墊粉餅由內而外再升級。

圖片提供／innisfree

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  • Innisfree MY CUSHION 舒芙蕾粉餅盒，290元／個。

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  • Innisfree超服貼空氣感神奇粉撲（棕色），超水亮空氣感神奇粉撲（藍色），皆為80元。

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  • Innisfree超服貼潤澤舒芙蕾粉餅蕊心SPF34/ PA++，與超持妝美肌舒芙蕾粉餅蕊心SPF50+/PA+++，分別有4色可選，定價皆為480元，粉撲另計，10月上市。

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  • Innisfree舒芙蕾粉餅刷400元。

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  • Innisfree QQ印章粉撲200元。

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