innisfree玩美出擊 百分百盒心意
2016-09-16
〔記者邱巧貞／台北報導〕2008年誕生於韓國的氣墊粉餅，席捲美妝市場，成為許多女性的必備彩妝品。現在氣墊粉餅的話題從產品本身延燒至粉盒，各式造型可愛吸睛的粉盒成為焦點，韓國品牌innisfree推出「MY CUSHION我的粉餅，我做主！」，上市100款各色粉餅盒搭配使用，改變過往一餅通用的慣例，猶如換手機殼般，從粉餅蕊心、專業上妝工具到粉餅盒，皆可自行搭配組合。
Innisfree提供超持妝美肌、超服貼潤澤2款不同妝效的粉餅蕊心，以及包含粉撲、印章粉撲及粉餅刷等4款專業工具可供選擇，而最具話題性的粉餅盒常賣款式共有20種，僅在台北忠孝旗艦店與台中三民門市提供100種粉餅盒，讓消費者自行選購的客製化模式，讓氣墊粉餅由內而外再升級。
圖片提供／innisfree
廣告
-
Innisfree MY CUSHION 舒芙蕾粉餅盒，290元／個。
-
Innisfree MY CUSHION 舒芙蕾粉餅盒，290元／個。
-
Innisfree MY CUSHION 舒芙蕾粉餅盒，290元／個。
-
Innisfree超服貼空氣感神奇粉撲（棕色），超水亮空氣感神奇粉撲（藍色），皆為80元。
-
Innisfree超服貼空氣感神奇粉撲（棕色），超水亮空氣感神奇粉撲（藍色），皆為80元。
-
Innisfree超服貼潤澤舒芙蕾粉餅蕊心SPF34/ PA++，與超持妝美肌舒芙蕾粉餅蕊心SPF50+/PA+++，分別有4色可選，定價皆為480元，粉撲另計，10月上市。
-
Innisfree舒芙蕾粉餅刷400元。
-
Innisfree QQ印章粉撲200元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
消費‧本日最多瀏覽
- 蘋果iPhone 7今開賣 曜石黑到貨少台果粉搶現貨
- 《超潮流 超跨界》Ken Block X DC Shoes
- 《解決眼周老化危肌 不能等！》
- 《時尚新才女》Marina Rinaldi 玩自拍
- 《黑世代 酷女孩》龐克搖滾
網友回應
熱門新聞
- 林正義：台灣要參加ICAO 已透過陸委會讓北京知道
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 林正義：台灣參與 ICAO意願 已傳達給北京
- 自由廣場》勞檢紅衛兵？
- 罹肺炎休養3天後 希拉蕊再上路拼選戰
- 峇里島觀光船爆炸 兩死廿傷
- 228冤死詩人 紀錄片颱風夜首映
- 宜蘭椅設計大賞 龍華湯椅獲佳作
- 李玟甜笑好想要 時裝免費打包
- 當初指控秦偉性侵...她月入剩2萬還賣車度日
- 蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
- 中秋連假 可預先申請長照服務
- 颱風破壞好事 董事長賑災義演取消
- 希拉蕊病癒拼選戰 休息3天感覺像禮物
- 有害漁業補貼 WTO十三國討論終止
- 健康比一比 川普稍微過重 希拉蕊肺炎好轉
- 中橫公路》太魯閣至洛韶 恢復單線通車
- 中國欲綁農業交流 兩岸漁區劃界 卡關
- 2個颱風夾擊 錯過今晚賞月更難
- 孫其君秀肌塊 跳瀑布腿軟
- 中秋拜守護神 田間插土地公拐
- 906暴雨成災 賴清德澄清非治水無效
- 美加州殺人鯨 禁繁衍禁表演
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and Lin visit typhoon-hit south
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
- 蚵寮國小鐵皮屋吹垮 砸中民宅
- 「SpeXial」以綸上床踢爆風田秒睡
- 《南昌男網》莊吉生 陳迪 聯手挺進四強
- 馬勒卡海警發布 逼近台灣
- 脂肪肝發病機制 日本研究人員率先發現
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation promotes Taiwan’s UN bid
- 差4次破百K 林威廷︰勇敢出棒
- 解除台灣高層訪美限制 美議員提案
- 美國油管故障 世界油價小漲
- 胡瓜爆寇桑入夢大和解
- 全球台灣研究中心智庫 華府揭幕
- S.H.E唯一金曲獎獎座失蹤 － Selina揭密家賊難防
- 揪感心！ 83歲老醫師強風出診只為他的眼
- 冷眼集》台企聯是啥玩意？
- 自由談》有病商人賴著不走
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：innisfree玩美出擊 百分百盒心意
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分