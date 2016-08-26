2016-08-26

記者凃盈如／台北報導

初秋栽種植物最療癒了。透過澆水、照料的反覆儀式，平靜了浮躁心情。簡單張羅，居家就能開展一畝迷你花園，日日恍若置身舒心假期。

迷你溫室

人們總是渴望著綠意，但囿於空間面積，讓人對於種植植物難免諸多考量，但若能夠善用垂直收納的工具，便能讓出空間，為室內打造出有如戶外植生牆的盎然綠意。IKEA推出HINDÖ層架組，室內、戶外皆宜，158 公分可分做6層，放置大大小小的盆器、園藝工具，也可種植香草，或者黃金葛、金錢樹等觀賞用植物，即便僅有3～5坪空間，也能打造像樣的小小的溫室，讓空氣更清新，也創造屬於自己的秘密基地，彷彿在家的時刻也脫離都會喧囂，輕鬆回歸大自然。

坐擁悠閒

在露台、前院擺放一張休閒椅，可讓夏日空間頓時充滿休閒感！秋日將至，假日找個閒適的傍晚，享受一張休閒椅上的涼風輕拂，生活即刻就悠哉快意。

丹麥設計品牌HAY，推出完整戶外家具系列Palissade，懸空的椅座設計突顯了線條的俐落之美，全系列以鋼管、鋼條組合，卻有令人意想不到的舒適坐感。至於義大利品牌Gervasoni，今年在巴黎發表現代感十足的戶外家具InOut 865單椅，也以彈力繃帶不規則的交織，構成舒適感極佳的背靠與坐席，鋁管骨架結構，也使單椅輕盈好保養，上方還妝點可愛的「提把」設計，是造型，也同時擁有便於掌握的功能，讓人一眼就想坐著它感受戶外生活的愜意。

花園上桌

多肉植物，因根莖肥厚的萌呆模樣，廣受歡迎，許多咖啡店、選物店，也常常利用多肉植物裝飾，創造可愛的小景，而近來上班族，也十分風行在辦公桌上擺一盆多肉植物，創造療癒氛圍。

台北市大安區巷弄間就有家「有肉Succulent & Gift」，把這種療癒植物做為空間主角。走進有如咖啡店的外觀，裏頭販售的是各式各樣的多肉植物、盆器、介質，甚至也販售書籍、裝飾品、明信片乃至樂器，讓人驚訝多肉世界的豐富、細膩與飽滿學問，多肉迷可在這一站購足，也可在這向店主人請教養護技巧。過去曾因養護容易、澆水次數少，使許多人一窩蜂地購買多肉植物，但其實不同種類養護方式略有不同，除了水分，也須留意季節變化、土質乾濕度、排水、各類蟲害、細菌的解決方式……，而「有肉」便是個讓多肉迷交流的小天地。

若無法自己栽種植物，那麼直接擁有一盆美麗清爽的切花，也是居家賞心悅目的陪伴。帶有一貫現代美學的CN Flower，今夏以蝴蝶蘭搭配波浪火鶴，並以及台灣繡球、山防風搭配水燭葉，透過晶透的高盆器，打造出令人眼睛為之一亮的夏季花藝作品，每件作品的花材使用都不複雜，充滿想像力。透過俐落、富藝術性的鋪排，除了為視覺注入一劑清涼，也是空間裡十分聚焦的存在。

圖片提供／CN SENSE、CN Flower、IKEA、The Fü丰巢家居、ZARA HOME、有肉、集品文創