2016-08-26

記者王瀅娟／台北報導

驚艷大自然

La Nature de Chaumet頂級珠寶系列如其名，以Chaumet熱愛的大自然主題，從骨董珠寶中選出常見的四種植物：月桂、百合、橡樹與麥穗，為四個創作的主題。會用這些植物，則與西方文化，以及品牌最初的皇家愛用者：拿破崙、約瑟芬與瑪麗皇后有著深厚的連結。

橡葉、月桂、麥穗、百合

月桂源自希臘羅馬神話太陽神阿波羅求愛黛芙妮的故事，最終成為阿波羅與勝利的象徵，拿破崙便是佩戴月桂造型冠冕；橡樹終年長青又高聳參天，被視為人界與神界間的連結，宙斯的畫作中便常以橡樹為背景；麥穗象徵豐收，新娘常在身上別上麥穗，祈求子嗣繁榮，瑪麗皇后的加冕禮服便別上向Chaumet訂製的150支枝麥穗；百合象徵聖潔高貴，聖母瑪莉亞受孕，來報喜的天使便手持百合；它也是法國皇室家徽中常見的圖案。

這些常見於各家骨董珠寶的植物，被Chaumet加上獨屬的符碼，比如代表情感連結的蝴蝶結，做出絲帶紮綑，或是如蝴蝶結般交叉的線條，不對稱的設計，恰如其分的展現獨一無二、看似無規則可循的大自然。約瑟芬皇后擁有的祕密花園也是靈感來源。以K金打造的月桂、橡樹葉層疊掩映，雖豐厚，卻因鏤空而顯輕盈；大克拉寶石往往也隱身葉片之後，創造一種神秘感，彷彿在花園轉角發現稀世珍寶。

這系列最令人驚豔的是數量繁多的可轉換式珠寶，突顯Chaumet的創意與工藝，寶石應用上也很有意思。比如Firmament Apollinien系列，以藍寶石為主角，搭配鑲嵌鑽石的月桂葉，夾在其中、雕成月桂葉形狀的月光石，溫柔的光芒突顯對比鑽石的璀璨，略泛藍光的特質，也在藍寶石與鑽石間起到極佳的調和作用。Etoiles Boreales系列在百合花瓣上鑲嵌黑蛋白石與帕拉伊巴碧璽，蛋白石的藍綠游彩與帕拉伊巴碧璽迷離的藍綠色彩，營造出北極極光予人的感受，十分精彩。

【

La Nature de Chaumet頂級珠寶展】

地點：全球巡迴

圖片提供／Chaumet