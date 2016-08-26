2016-08-26

記者王瀅娟／台北報導

身為頂級珠寶顧客齊集的台灣寶島，7月甫於巴黎發表的最新頂級珠寶系列，已巡迴來台展出，為海外第一站。

幸運麥穗

繼獅子之後，Chanel再以香奈兒女士的幸運物：麥穗為頂級珠寶系列主角，創作Les Bles de Chanel，為首個以麥穗為唯一主角的頂級珠寶系列。

麥穗象徵豐饒，法國鄉間奧維涅區（Auvergne）家家戶戶都會在門上吊掛小麥穗束或乾燥麥穗圈招好運，在奧維涅成長的香奈兒女士自然將麥穗視為幸運象徵，喜歡被幸運物環繞的她，無論康朋街的寓所、麗池酒店的套房或La Pausa別墅，均可見麥穗裝飾，木質、青銅、好友達利的畫作，當然也有真實的麥穗，香奈兒女士每年都會更換一束插在寓所花瓶中的麥穗，象徵豐收的一年。

初芽到豐收 具象到抽象

Les Bles de Chanel描繪從麥穗初芽、抽穗至豐收等不同階段，青綠的橄欖石描繪初冒嫩芽的生機無限，豐收時的一片金黃則由黃色剛玉與黃鑽表現。大量使用兩端尖細、中央飽滿的馬眼型鑽石代表一顆顆麥穗，時而交錯鑲嵌一大兩小圓鑽的造型麥穗，應用不同切割鑽石的光芒，為單一主角的麥穗增添光影上的變化。

新生的麥穗隨風搖曳、豐收的麥穗紮捆成束，除了具象的麥穗，另以幾何抽象鏤空雕刻的方式呈現，或是以鑽石鑲嵌出皮革的粒面質感，搭配金黃寶石麥穗粒，以全然不同的方式詮釋麥穗，代表「重生」。

【Les Bles de Chanel頂級珠寶展】

地點：全台巡迴

時間：即日起至9月5日

圖片提供／Chanel