| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

《頂級珠寶展》1

2016-08-26

記者王瀅娟／台北報導

身為頂級珠寶顧客齊集的台灣寶島，7月甫於巴黎發表的最新頂級珠寶系列，已巡迴來台展出，為海外第一站。

幸運麥穗

繼獅子之後，Chanel再以香奈兒女士的幸運物：麥穗為頂級珠寶系列主角，創作Les Bles de Chanel，為首個以麥穗為唯一主角的頂級珠寶系列。

麥穗象徵豐饒，法國鄉間奧維涅區（Auvergne）家家戶戶都會在門上吊掛小麥穗束或乾燥麥穗圈招好運，在奧維涅成長的香奈兒女士自然將麥穗視為幸運象徵，喜歡被幸運物環繞的她，無論康朋街的寓所、麗池酒店的套房或La Pausa別墅，均可見麥穗裝飾，木質、青銅、好友達利的畫作，當然也有真實的麥穗，香奈兒女士每年都會更換一束插在寓所花瓶中的麥穗，象徵豐收的一年。

初芽到豐收 具象到抽象

Les Bles de Chanel描繪從麥穗初芽、抽穗至豐收等不同階段，青綠的橄欖石描繪初冒嫩芽的生機無限，豐收時的一片金黃則由黃色剛玉與黃鑽表現。大量使用兩端尖細、中央飽滿的馬眼型鑽石代表一顆顆麥穗，時而交錯鑲嵌一大兩小圓鑽的造型麥穗，應用不同切割鑽石的光芒，為單一主角的麥穗增添光影上的變化。

新生的麥穗隨風搖曳、豐收的麥穗紮捆成束，除了具象的麥穗，另以幾何抽象鏤空雕刻的方式呈現，或是以鑽石鑲嵌出皮革的粒面質感，搭配金黃寶石麥穗粒，以全然不同的方式詮釋麥穗，代表「重生」。

【Les Bles de Chanel頂級珠寶展】

地點：全台巡迴

時間：即日起至9月5日

圖片提供／Chanel

廣告
  • 香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。

    香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。

  • L’Epi胸針，設計靈感源自達利致贈香奈兒女士的麥穗畫作，利用各色彩寶搭配來營造歡欣快樂氛圍，耗時一年蒐集方得精準演譯此作品。

    L’Epi胸針，設計靈感源自達利致贈香奈兒女士的麥穗畫作，利用各色彩寶搭配來營造歡欣快樂氛圍，耗時一年蒐集方得精準演譯此作品。

  • Epi Vendome戒指，祖母綠代表芳登廣場，亦帶來盛夏蓊鬱感。

    Epi Vendome戒指，祖母綠代表芳登廣場，亦帶來盛夏蓊鬱感。

  • Impression de Ble手環，將鑽石鑲嵌出粒面皮革感，點綴其中的馬眼型彩色寶石代表麥穗，為跳脫傳統的新穎之作。

    Impression de Ble手環，將鑽石鑲嵌出粒面皮革感，點綴其中的馬眼型彩色寶石代表麥穗，為跳脫傳統的新穎之作。

  • Brins de Printemps戒指，以橄欖石與小枝的麥穗表現初春剛冒新芽的麥穗。

    Brins de Printemps戒指，以橄欖石與小枝的麥穗表現初春剛冒新芽的麥穗。

  • Legende de Ble項鍊，將麥穗結合彗星項鍊外型，十分柔軟而具女人味。

    Legende de Ble項鍊，將麥穗結合彗星項鍊外型，十分柔軟而具女人味。

  • Moisson d’Or系列，以折射率高的黃色剛玉打造出金黃麥田豐收意象。

    Moisson d’Or系列，以折射率高的黃色剛玉打造出金黃麥田豐收意象。

  • 香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。

    香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。

  • 香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。

    香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。

  • 香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。

    香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。

  • L’Epi胸針，設計靈感源自達利致贈香奈兒女士的麥穗畫作，利用各色彩寶搭配來營造歡欣快樂氛圍，耗時一年蒐集方得精準演譯此作品。

    L’Epi胸針，設計靈感源自達利致贈香奈兒女士的麥穗畫作，利用各色彩寶搭配來營造歡欣快樂氛圍，耗時一年蒐集方得精準演譯此作品。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 時尚大道 珠寶
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：《頂級珠寶展》1


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.