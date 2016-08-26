《頂級珠寶展》1
記者王瀅娟／台北報導
身為頂級珠寶顧客齊集的台灣寶島，7月甫於巴黎發表的最新頂級珠寶系列，已巡迴來台展出，為海外第一站。
幸運麥穗
繼獅子之後，Chanel再以香奈兒女士的幸運物：麥穗為頂級珠寶系列主角，創作Les Bles de Chanel，為首個以麥穗為唯一主角的頂級珠寶系列。
麥穗象徵豐饒，法國鄉間奧維涅區（Auvergne）家家戶戶都會在門上吊掛小麥穗束或乾燥麥穗圈招好運，在奧維涅成長的香奈兒女士自然將麥穗視為幸運象徵，喜歡被幸運物環繞的她，無論康朋街的寓所、麗池酒店的套房或La Pausa別墅，均可見麥穗裝飾，木質、青銅、好友達利的畫作，當然也有真實的麥穗，香奈兒女士每年都會更換一束插在寓所花瓶中的麥穗，象徵豐收的一年。
初芽到豐收 具象到抽象
Les Bles de Chanel描繪從麥穗初芽、抽穗至豐收等不同階段，青綠的橄欖石描繪初冒嫩芽的生機無限，豐收時的一片金黃則由黃色剛玉與黃鑽表現。大量使用兩端尖細、中央飽滿的馬眼型鑽石代表一顆顆麥穗，時而交錯鑲嵌一大兩小圓鑽的造型麥穗，應用不同切割鑽石的光芒，為單一主角的麥穗增添光影上的變化。
新生的麥穗隨風搖曳、豐收的麥穗紮捆成束，除了具象的麥穗，另以幾何抽象鏤空雕刻的方式呈現，或是以鑽石鑲嵌出皮革的粒面質感，搭配金黃寶石麥穗粒，以全然不同的方式詮釋麥穗，代表「重生」。
【Les Bles de Chanel頂級珠寶展】
地點：全台巡迴
時間：即日起至9月5日
圖片提供／Chanel
-
香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。
-
L’Epi胸針，設計靈感源自達利致贈香奈兒女士的麥穗畫作，利用各色彩寶搭配來營造歡欣快樂氛圍，耗時一年蒐集方得精準演譯此作品。
-
Epi Vendome戒指，祖母綠代表芳登廣場，亦帶來盛夏蓊鬱感。
-
Impression de Ble手環，將鑽石鑲嵌出粒面皮革感，點綴其中的馬眼型彩色寶石代表麥穗，為跳脫傳統的新穎之作。
-
Brins de Printemps戒指，以橄欖石與小枝的麥穗表現初春剛冒新芽的麥穗。
-
Legende de Ble項鍊，將麥穗結合彗星項鍊外型，十分柔軟而具女人味。
-
Moisson d’Or系列，以折射率高的黃色剛玉打造出金黃麥田豐收意象。
-
香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。
-
香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。
-
香奈兒女士寓所中處處可見麥穗蹤跡。
-
L’Epi胸針，設計靈感源自達利致贈香奈兒女士的麥穗畫作，利用各色彩寶搭配來營造歡欣快樂氛圍，耗時一年蒐集方得精準演譯此作品。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 崁頂遭砍龍柏尋回 擬製文昌、發財筆
- 台灣首座高架輕量單軌 先推綠藍2線
- 埔里命案 同住友人俯首認罪
- 文旦有蜂蜜香味 西湖鄉邀民眾來品嘗
- 被鍾小平形容成「昨日黃花」 高嘉瑜反擊了！
- 沙鹿火車站西站路燈不亮 民眾摸黑
- 威力彩頭獎 1注獨得9.6億
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 不會法語沒關係 在法國講這句最重要...
- 他尊重自己的職業！ 美國水管工人這張照片爆紅
- 男童扁桃腺肥大 鼾聲如雷難臥睡
- 比利時體育中心爆炸 1死、多人受傷受困
- 野生台灣彌猴大鬧社區 歷時5小時終收服
- 民團推動更改奧運會旗 讓台灣前進東京奧運
- 聯雲操演 空投悍馬成功著陸
- 開學在即 校園防治登革熱工作馬不停蹄
- MLB》皇家牛棚締造奇蹟 挑戰高懸50年紀錄
- 鐵路台中高架化 交通部完成一階通車履勘
- 北市動物園新成員 黑頸天鵝模樣特別
- （影音）感人！宋岳庭Life's A Struggle同名紀錄片上線
- 大衛橋旁無尾巷 專案打通
- 賴清德：雄三誤射 意外得知中科院本事
- 《健康充電站》健康公益講座
- 橋頭地院和檢察署9.1成立 多功能大樓成北高雄新地標
- 南華教授環島 鼓勵年輕人走出去
- 王瑞慧當選長庚董座 期許自己做到100分
- 民雄大士爺火化升天 文化祭最高潮
- 颱風外圍沉降作用 今天可能再出現高溫
- 反電業法修法 台電員工發起步行活動
- 陪睡錄音檔有疑點 劉樂妍出面回應
- 一家高顏值 許維恩曬山羊鬍帥弟型男照
- 強化資訊揭露及時性 櫃買中心修正重大訊息處理程序
- 空降鳳梨田 20公斤鐵漢裝防護
- 馬英九好忙！爬完玉山要參加萬人泳渡日月潭
- 包偉銘哄兒入睡才上台 父兼母職22年深知單親苦
- 日職》睽違2個月登板 陳冠宇中繼4局失3分
- 三大法人買超44億 外資買超34億
標題：《頂級珠寶展》1
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email