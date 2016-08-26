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《頂級珠寶展》3

2016-08-26

記者王瀅娟／台北報導

魅惑蛇眼

Bvlgari著名的Serpenti系列推出全新Serpenti Eyes on Me魅惑之眼高級珠寶系列，做為此系列源頭的Serpenti Seduttori頂級珠寶項鍊因而搶先來台展出。Serpenti Seduttori項鍊為Bvlgari今年發表的Magnificent Inspirations頂級珠寶系列中，Mediterranean Eden地中海伊甸園主題的一員。不同於以往的Serpenti均以完整的蛇形出現，Serpenti Seduttori項鍊首度以蛇首為主角，除了正中央那顆13.55克拉錫蘭藍寶石，更令人無法忽視的是那兩顆紅寶石圓珠眼睛，完全呼應此項鍊的「誘惑」之名。蛇的眼睛具有催眠的力量，使被他盯上的獵物產生動彈不得的瞬間，Bvlgari將之比擬為女人凝視的魅力，是足以顛倒眾生的力量，埃及豔后便是最佳例證。

六角蛇麟

寶格麗同系列以六角形蛇麟排列的幾何造形頂級珠寶亦來台展出，是源自60、70年代日常珠寶上的幾何造型概念，同時使Serpenti具現代摩登感。玫瑰金鑲孔雀石的寬版手鐲，既可搭配日常穿著，也可搭配晚禮服，重現Bvlgari號稱一套可穿梭日夜場合的80年代風潮。

【Bvlgari Serpenti Eyes on Me頂級珠寶展】

地點：全台巡迴

時間：8月29日至10月6日

圖片提供／Bvlgari

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  • Bvlgari於摩納哥緊鄰地中海的一棟私人別墅發表Magnificent Inspirations頂級珠寶系列。

    Bvlgari於摩納哥緊鄰地中海的一棟私人別墅發表Magnificent Inspirations頂級珠寶系列。

  • 以六角形蛇麟組成的Serpenti幾何造形寬版手鐲，玫瑰金鑲嵌鑽石與孔雀石。

    以六角形蛇麟組成的Serpenti幾何造形寬版手鐲，玫瑰金鑲嵌鑽石與孔雀石。

  • 今年度新推出的Serpenti頂級珠寶以蛇首為主角，圖為玫瑰金鑲紅碧璽鑽石項鍊，搭配祖母綠雙眼。

    今年度新推出的Serpenti頂級珠寶以蛇首為主角，圖為玫瑰金鑲紅碧璽鑽石項鍊，搭配祖母綠雙眼。

  • Serpenti Seduttori項鍊，鑲嵌一顆13.55克拉錫蘭藍寶石，搭配紅寶石圓珠眼睛，非常搶眼。

    Serpenti Seduttori項鍊，鑲嵌一顆13.55克拉錫蘭藍寶石，搭配紅寶石圓珠眼睛，非常搶眼。

  • 模特兒佩戴Serpenti Seduttori項鍊展現魅惑之美。

    模特兒佩戴Serpenti Seduttori項鍊展現魅惑之美。

  • Bvlgari於摩納哥緊鄰地中海的一棟私人別墅發表Magnificent Inspirations頂級珠寶系列。

    Bvlgari於摩納哥緊鄰地中海的一棟私人別墅發表Magnificent Inspirations頂級珠寶系列。

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