2016-08-26

記者王瀅娟／台北報導

向倫敦致意

倫敦是De Beers的根據地，London by De Beers為De Beers向它致敬的系列。以4個地標性建築：阿爾伯特橋（Albert Bridge）、巴特西發電站（Battersea Power Station）、伊莉莎白塔（Elizabeth Tower，即大笨鐘）與倫敦眼（London Eye），以及串起這些地標的泰晤士河步道（Thames Path）。

鑽石的倫敦意象

此系列全以透明無色的鑽石製作，透過不同切工的鑽石與巧妙的鑲嵌角度，呈現最亮麗的一面。雖以建築為靈感，然而De Beers並未拘泥於建築的外觀，更多著重在「感受」上，因而有許多出人意表之作。

以倫敦眼為靈感的London View項鍊，外觀上完全看不出與倫敦眼的關係，然而細究，其上運用的馬眼型鑽石與倫敦眼上的橢圓車廂相呼應。圓鑽與馬眼型鑽石從兩側至中央往返交叉的設計，代表高與低、地面與空中的兩極景觀，透過摩天輪，恍如從一個現實穿梭至另一個現實，一進一出，交錯並陳。阿爾伯特橋也非描繪炫目的斜拉結構，而是以不同車工鑽石展現走在橋上所見的河面倒影，最精妙之處在於第二層鑽石採微微可動的鑲嵌方式，呼應這座橋的綽號「顫抖的女士（The Trembling Lady）」，項鍊會隨佩戴者走動為微微顫動，暗藏趣味。

【London by De Beers頂級珠寶展】

地點：台北巡迴

時間：即日起至9月25日

圖片提供／De Beers