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《頂級珠寶展》2

2016-08-26

記者王瀅娟／台北報導

向倫敦致意

倫敦是De Beers的根據地，London by De Beers為De Beers向它致敬的系列。以4個地標性建築：阿爾伯特橋（Albert Bridge）、巴特西發電站（Battersea Power Station）、伊莉莎白塔（Elizabeth Tower，即大笨鐘）與倫敦眼（London Eye），以及串起這些地標的泰晤士河步道（Thames Path）。

鑽石的倫敦意象

此系列全以透明無色的鑽石製作，透過不同切工的鑽石與巧妙的鑲嵌角度，呈現最亮麗的一面。雖以建築為靈感，然而De Beers並未拘泥於建築的外觀，更多著重在「感受」上，因而有許多出人意表之作。

以倫敦眼為靈感的London View項鍊，外觀上完全看不出與倫敦眼的關係，然而細究，其上運用的馬眼型鑽石與倫敦眼上的橢圓車廂相呼應。圓鑽與馬眼型鑽石從兩側至中央往返交叉的設計，代表高與低、地面與空中的兩極景觀，透過摩天輪，恍如從一個現實穿梭至另一個現實，一進一出，交錯並陳。阿爾伯特橋也非描繪炫目的斜拉結構，而是以不同車工鑽石展現走在橋上所見的河面倒影，最精妙之處在於第二層鑽石採微微可動的鑲嵌方式，呼應這座橋的綽號「顫抖的女士（The Trembling Lady）」，項鍊會隨佩戴者走動為微微顫動，暗藏趣味。

【London by De Beers頂級珠寶展】

地點：台北巡迴

時間：即日起至9月25日

圖片提供／De Beers

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  • London View項鍊，以圓鑽與馬眼型鑽鑲嵌出透過摩天輪展現的天上地下世界。

    London View項鍊，以圓鑽與馬眼型鑽鑲嵌出透過摩天輪展現的天上地下世界。

  • 伊莉莎白塔。（美聯）

    伊莉莎白塔。（美聯）

  • 巴特西發電站。（達志影像）

    巴特西發電站。（達志影像）

  • Albert Bridge項鍊，第二層可微微顫動，呼應此橋綽號。主石重達10.38克拉。

    Albert Bridge項鍊，第二層可微微顫動，呼應此橋綽號。主石重達10.38克拉。

  • Elizabeth Tower項鍊，項鍊與鍊墜中央的Rosas圖案呼應著伊莉莎白塔的幾何設計，12顆長形車工鑽石代表鐘面時標，精緻的金屬線條、雅緻的包鑲鑽和爪鑲，都鋪陳出滿載藝術感的鐘面。

    Elizabeth Tower項鍊，項鍊與鍊墜中央的Rosas圖案呼應著伊莉莎白塔的幾何設計，12顆長形車工鑽石代表鐘面時標，精緻的金屬線條、雅緻的包鑲鑽和爪鑲，都鋪陳出滿載藝術感的鐘面。

  • Battersea Light項鍊，包鑲祖母綠型鑽石，座上另以細微密釘鑲法鑲嵌小鑽，展現巴特西發電站裝飾藝術外觀特色。

    Battersea Light項鍊，包鑲祖母綠型鑽石，座上另以細微密釘鑲法鑲嵌小鑽，展現巴特西發電站裝飾藝術外觀特色。

  • 倫敦眼。（法新）

    倫敦眼。（法新）

  • 倫敦四大地標建築為London by De Beers系列的靈感來源，依序為阿爾伯特橋、巴特西發電站、伊莉莎白塔與倫敦眼，圖為阿爾伯特橋。（達志影像）

    倫敦四大地標建築為London by De Beers系列的靈感來源，依序為阿爾伯特橋、巴特西發電站、伊莉莎白塔與倫敦眼，圖為阿爾伯特橋。（達志影像）

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