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《純粹，最美。》

2016-08-26

記者凃盈如／台北報導

夏秋之際，天氣總有些難以捉摸，時而豔陽，時而風起，在心情隨之擺盪的此刻，將家裡的佈置純粹、簡約化，視覺與心境便不自覺跟著明朗。

輕奢白

ZARA HOME發表2016秋冬新品，以Pure White為主題，全系列以「冰川白」為基調，以白色呈現各異質感，並搭配銀色、金色，從純粹自然到帶點輕奢情境，皆能隨心打造。就日常餐桌佈置而言，可藉由裝飾著白色刺繡或銀色、金色細節的針織或棉質桌布，呈現輕奢氛圍，使用帶些典雅光澤的餐具，同時也可提升成熟質感。

寫意白

藉由白色展現空間中的純粹、乾淨，是提升居家好感度的一途。在社群網站流行的現今，無論是臉書或者Instagram，常常出現一種照片：穿著麻植衣物的女生，精心地張羅桌上的蛋糕、水果，桌上器皿多樣，但卻鋪排自然；輕巧的透明水杯，裏頭插著樹枝或花朵，一旁牆面斑駁，帽子彷彿已靜靜掛在牆上一個世紀。這一切看似不經意的狀態，實際上皆是精心佈置，藉由某種純淨感呈現了猶如宗教儀式般的純粹美學，這股受到來自美國波特蘭獨立雜誌《Kinfolk》影響的風格，看似隨意，但卻已占據了社群生活影像的分享片段。想拍出這樣的生活風格照卻抓不到要訣，不妨大膽從純白的底色著手練習。一旦開始懂得純粹了，照片也就雋永自然，讓當下的生活片刻，彷彿到達永恆境界。

白色與木質，通常也是溫潤不出錯的搭配。信實名品8月底正式引進丹麥品牌Erik Jørgensen，便把木質、皮革與布料搭配得洗練，雖然色彩低調，但一張沙發、單椅，便為白色牆面的客廳鋪排出雋永的好感，牆面再掛上一幅掛畫或地毯，空間格調更顯獨特。

食尚白

器皿向來也是喜好藝術者鑑賞的物件之一，選對一只漂亮的器皿，可彰顯住家美感細節。

對日本人而言，器皿是日常生活道具，如果能夠善用器皿，並藉由符合自己的生活期望而使用，那麼便能更深刻地連結到自身，也能展現它的豐富性。日本知名藝廊gallery yamahon位於日本伊賀燒的故鄉，是創辦人山本忠臣繼承父親家業而來。他原在大阪擔任設計師，家裡經營製陶所，從小身處在陶器創作環境中的他，認為陶器就是如空氣般的自然存在，可自己動手做，且是不需要購買的物品，直到他參觀了植松勇次的展覽，遇見一只十分心儀的花器，才真切感受到陶器的魅力。gallery yamahon日前應小器藝廊之邀，來台展出11位作家作品，讓人以靜好的心情，展開與陶器對話。

至於芬蘭設計品牌Iittala，以芬蘭設計之父Kaj Franck所創作的經典餐瓷─Teema主題系列延伸設計，首次推出專為東方飲食文化量身訂作的餐瓷Teema Tiimi亞洲系列，跨越地域，由4位出生於不同國家，包括台灣、日本、韓國和中國的亞裔設計師，根據從小的飲食需求打造成符合東方料理需求的器皿，包括渾圓的飯碗、有蓋的湯碗、醬料泡菜小碟，以及適合盛裝湯汁料理的深盤和橢圓盤。

夢幻白

白色寢具，雖然向來是許多人不敢使用的色彩，但若能維持兩週清洗一次、採買品質較好的床單，便能夠保持潔白，讓居家空間，簡單搭配，也能夠呈現純粹清新感。

若希望帶點奢華，那麼使用白色與金色系搭配，也可奢華得優雅。如ZARA HOME床寢，本季將珊瑚搖曳的姿態以金色印花躍上純白床組，自然而亮眼。至於衛浴所使用的毛巾、浴巾，若能夠透過幾何織紋的選擇，也能表現富層次的表情，讓居家淨白清新，卻不無趣。

白、綠色系搭配的寢室，亦能為空間注入純粹清新的基調。寬庭DEA幸運符100%埃及長纖細棉華爾紗寢飾，以純潔的小雛菊象徵著愉快、幸福、和平、希望，搭配每平方公尺僅有70克重的輕柔華爾紗，讓春夏秋冬舒適的觸感都帶來幸福感；漫舞精靈則透過床寢描繪蟲鳥於自然界飛舞的姿態，讓人躺在蓬鬆自然的寢織上，夏秋之際，格外沉澱思緒。

圖片提供／CN Sense、Iittala、ZARA HOME、小器藝廊、信實名品、寬庭

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  • CN Sense LSA白瓷壺杯套組，透過陶瓷與白栓木的異材質搭配，在夏日聚會上，兼具實用及美感，十分視覺療癒，3,800元。（註：木頭不可浸泡在水中或洗碗機，只可自然風乾）。

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  • Iittala Teema Tiimi亞洲系列，基本俐落，素面全系列價格約490～2,380元。

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  • gallery yamahon高腳盤，展現溫潤而現代的木藝，無論擺放水果或者蛋糕，都能呈現不一樣的景致。20,420元。

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  • 小器藝廊安永正臣──白磁德利，純粹的器物，為使用者帶來多種樂趣，可以是清酒瓶、又或是花器，3,180元。

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  • 法國Yves Delorme漫舞精靈埃及棉寢飾，以自然為師，將蟲、鳥、花幻化為翩翩起舞的美麗精靈，雙人四件組，31,560元。

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  • ZARA HOME帶有金色珊瑚紋樣的白色寢織，揉合了海底生物的自然美感。珊瑚抱枕套30X50cm，990元。

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  • 雖皆為白色寢織，但寢具的織紋、材質不同，以靠枕、抱枕、大罩等層疊搭配，ZARA HOME展現白色的層次與趣味。

    雖皆為白色寢織，但寢具的織紋、材質不同，以靠枕、抱枕、大罩等層疊搭配，ZARA HOME展現白色的層次與趣味。

  • ZARA HOME金色湯匙、餐刀，各350元。

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  • ZARA HOME透過雙層桌布、白色器皿的陳設，打造純粹輕盈的餐桌風景。雙層桌布170X250cm，2,990元。

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  • 寬庭義大利DEA幸運符華爾紗寢飾，雙人四件組，92,600元。

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  • 一把柳宗理的蝴蝶椅，搭配書籍、透明裝飾罐（990元），小小的角落也脫俗有氣質。

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標題：《純粹，最美。》


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