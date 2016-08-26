《人氣鞋 黑白時尚》少年派

2016-08-26

記者林欣若／台北報導

少年派

【PONY 全系列全黑白 】

頗受年輕族群喜愛的PONY，在這一波的運動時尚潮流中觀察到，黑白色系是可以穿10年都不退流行的經典色系，旗下幾款人氣鞋款包括復古慢跑鞋SOLA-T、輕量慢跑鞋START-B、復古籃球鞋TOP STAR、以及復古帆布鞋SHOOTER，都推出黑白配色。

SOLA-T以人造皮革及網布搭配簡單的外型設計，反光材質點綴於V勾及鞋後跟提升亮點，寬楦、Q彈的鞋底，能拉長身材比例，是專為女孩打造的鞋款；科技專利材質打造的START-B雖然有著十足運動感的外型，但純黑與純白不再侷限於背心或短褲這類運動風格，讓輕量慢跑鞋進化成另一種街頭穿搭；TOP STAR的鞋身與鞋側身的V勾組合出簡單的復古味，中筒和低筒各自有型；黑白色的SHOOTER帆布鞋是基本款，隨著時間洗禮，另有一番破舊頹廢感。

圖片提供／PONY