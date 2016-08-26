| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 消費

《人氣鞋 黑白時尚》少年派

2016-08-26

記者林欣若／台北報導

少年派

【PONY 全系列全黑白 】

頗受年輕族群喜愛的PONY，在這一波的運動時尚潮流中觀察到，黑白色系是可以穿10年都不退流行的經典色系，旗下幾款人氣鞋款包括復古慢跑鞋SOLA-T、輕量慢跑鞋START-B、復古籃球鞋TOP STAR、以及復古帆布鞋SHOOTER，都推出黑白配色。

SOLA-T以人造皮革及網布搭配簡單的外型設計，反光材質點綴於V勾及鞋後跟提升亮點，寬楦、Q彈的鞋底，能拉長身材比例，是專為女孩打造的鞋款；科技專利材質打造的START-B雖然有著十足運動感的外型，但純黑與純白不再侷限於背心或短褲這類運動風格，讓輕量慢跑鞋進化成另一種街頭穿搭；TOP STAR的鞋身與鞋側身的V勾組合出簡單的復古味，中筒和低筒各自有型；黑白色的SHOOTER帆布鞋是基本款，隨著時間洗禮，另有一番破舊頹廢感。

圖片提供／PONY

廣告
  • PONY經典帆布鞋SHOOTER，1,180元。

    PONY經典帆布鞋SHOOTER，1,180元。

  • PONY經典帆布鞋SHOOTER，1,180元。

    PONY經典帆布鞋SHOOTER，1,180元。

  • PONY復古籃球鞋TOP STAR（中筒），2,080元。

    PONY復古籃球鞋TOP STAR（中筒），2,080元。

  • PONY輕量慢跑鞋START-B，2,480元。

    PONY輕量慢跑鞋START-B，2,480元。

  • PONY輕量慢跑鞋START-B，2,480元。

    PONY輕量慢跑鞋START-B，2,480元。

  • SOLA-T，各2,280元。

    SOLA-T，各2,280元。

  • 繼女孩最愛的SOHO之後，SOLA-T成為PONY最受矚目的新星。

    繼女孩最愛的SOHO之後，SOLA-T成為PONY最受矚目的新星。

  • PONY復古籃球鞋TOP STAR （低筒），1,980元。

    PONY復古籃球鞋TOP STAR （低筒），1,980元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 時尚大道
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：《人氣鞋 黑白時尚》少年派


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.