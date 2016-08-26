《超模力 運動力》卡莉‧克勞斯

2016-08-26

記者林欣若／台北報導

允文允武艾迪‧坎貝兒

【從馬術、閱讀到時尚、運動】

ZARA SPORT今年秋冬以芭蕾女伶為靈感，粉膚色、亮銀色，絹網紗裙、綁帶舞鞋，以摩登優雅的設計，顛覆大眾對運動服的想像，在英倫超模艾迪‧坎貝兒（Edie Campbell）充滿空靈感的演繹下，更凸顯這一系列的柔美夢幻。

艾迪的眼神空靈、長相復古，被封為60年代超模崔姬（Twiggy）的接班人，她和時尚圈也有著深厚淵源，外婆是50年代的知名模特兒、從事室內設計的母親曾是英國版《VOGUE》的時尚編輯、親妹妹奧琳琵雅（Olympia Campbell）也是模特兒，艾迪在Lanvin 2014年秋冬的形象廣告中，把全家、包括她的愛駒全都拉入鏡而造成話題。除了時尚伸展台，艾迪也熱愛馬術和閱讀，曾獲得英國馬術比賽最高榮譽、擔任英國閱讀學會（The Reading Agency）青年大使，是個允文允武的才女。

艾迪‧坎貝兒×ZARA SPORT 動芭蕾

全新ZARA SPORT系列結合芭蕾和運動元素，以飄逸設計加上淡粉紅的主色調展現女性柔美的曼妙姿態，單品有優雅的拼接絹網紗裙、貼身上衣、鏤空別緻的蝴蝶結飾短外套，搭配修長纖細的綁帶鞋，是最浪漫的運動裝備。

圖片提供／ZARA