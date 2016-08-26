《人氣鞋 黑白時尚》街頭潮鞋

2016-08-26

記者林欣若／台北報導

街頭潮鞋

【PUMA Suede Classic】

從80年代著名的B-Boy街舞文化到嘻哈音樂，在20世紀的舞蹈、運動、藝術、音樂、和時尚等領域中，PUMA的Suede經典鞋款伴隨著這些潮流文化，成為指標性鞋款，今年是Suede誕生48周年，為了凸顯Suede的歷久彌新，PUMA找來新生代女神凱莉‧珍娜（Kylie Jenner）、Snapchat女王YesJulz、以及嘻哈饒舌團體Rae Scremmurd，以紐約布魯克林街頭為背景，拍攝一系列重新演繹80復古的形象廣告，在知名攝影師加麥爾‧沙巴（Jamel Shabazz）的鏡頭下，完美呈現 PUMA Suede 的復古時尚風貌。

這次推出的黑白經典款，有著Suede一貫的簡潔線條和麂皮材質，麂皮鞋面搭配側邊經典PUMA彎刀標誌，是經典搶眼的外型，橡膠大底大大提升舒適性，兼顧了實用與耐穿。年方18的凱莉‧珍娜，對即將邁入半世紀的Suede如此稱讚：「關鍵就在PUMA Suede 歷久彌新的經典設計與風格，怎麼搭配都超有型！」

圖片提供／PUMA