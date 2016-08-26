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《人氣鞋 黑白時尚》新鞋神

2016-08-26

記者林欣若／台北報導

新鞋神

【adidas Originals NMD】

在名人帶動下，NMD去年底一推出便成為新一代「鞋神」，開賣之初在台灣造成人踩人盛況、在中國癱瘓了交通，甚至傳出轉手現賺四倍的價碼，adidas Originals趁勝不斷推出NMD限量新色，一樣造成搶購，也讓NMD的熱度持續不退。

這一季首度推出經典黑白R1 Primeknit與全新的Whiteout pack，勢必再度掀起話題，R1 Primeknit是極簡純粹的黑與白配色，搭載adidas最著名的BOOST™科技以及Primeknit編織材質，既有時尚風格、又有舒適腳感。Whiteout pack則為NMD R1帶來全新風貌，全白的鞋身上頭，以多種語言寫下「一個三條線為標誌的品牌」，將adidas的經典logo轉化成有趣的設計細節，同時保有品牌精神，鞋後跟的灰色麂皮則增添質感；另一款備受注目的City Sock PK，以Primeknit編織科技打造襪套式的全白鞋身，追求舒適感的同時，以淡灰色的細節強調出質感。

圖片提供／adidas Originals

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  • 大衛‧貝克漢(David Beckham)穿上全白款NMD，帥氣有型。(達志影像)

    大衛‧貝克漢(David Beckham)穿上全白款NMD，帥氣有型。(達志影像)

  • 大衛‧貝克漢(David Beckham)穿上全白款NMD，帥氣有型。(達志影像)

    大衛‧貝克漢(David Beckham)穿上全白款NMD，帥氣有型。(達志影像)

  • adidas Originals NMD City Sock Primeknit Whiteout pack，6,800元。

    adidas Originals NMD City Sock Primeknit Whiteout pack，6,800元。

  • adidas Originals NMD R1 Whiteout pack，5,690元。

    adidas Originals NMD R1 Whiteout pack，5,690元。

  • adidas Originals NMD R1 Primeknit，6,800元。

    adidas Originals NMD R1 Primeknit，6,800元。

  • adidas Originals NMD R1 Primeknit，6,800元。

    adidas Originals NMD R1 Primeknit，6,800元。

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