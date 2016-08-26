《超模力 運動力》卡莉‧克勞斯

2016-08-26

記者林欣若／台北報導

運動風氣大盛，為超模開啟全新戰場，身形修長的她們，是最佳樣板，就算無法練成和她們一樣的身材也別灰心，超模們的運動時尚，絕對有參考價值！

無限大學習力卡莉‧克勞斯

【運動、慈善、時尚與程式設計】

超模卡莉‧克勞斯（Karlie Kloss）2014年秋冬穿上Nike運動Bra和緊身褲成為Nike代言人，一轉眼凱莉已揮別Nike，轉投adidas懷抱，adidas by Stella McCartney宣布，2016秋冬系列邀請這位目前全球排名第2的超模擔任形象大使，卡莉穿上秋冬主打系列展現鍛鍊已久的健康體態，啟發世界各地所有熱愛運動的女性突破自我界線。

設計師Stella McCartney表示：「卡莉完全是adidas by Stella McCartney 的女性精神典範，渾身都散發著獨特的個人風格，不論是在鏡頭前、健身房或田徑場上，都不斷地在挑戰自我，卡莉有股激勵他人的獨特力量。」卡莉不僅多角化經營模特兒事業、運動及程式設計，多才多藝的她也相當有愛心投身慈善事業，積極面對每個挑戰和機會，熱愛時尚與運動，這些特性都跟adidas的品牌精神一致。

卡莉‧克勞斯×adidas by Stella McCartney 好動感

adidas by Stella McCartney 2016秋冬系列設計靈感來自於女性運動的熱情與活力，四大主題分別為高強度間歇訓練Studio HIIT（High Intensity Interval Training）、跑步（Run）、瑜珈（Yoga）與冬季運動（Wintersport），帶有力量與速度感的女性運動時尚，是Stella McCartney獨有的運動時尚風格，搭載能吸汗排熱的ClimaLite科技、透氣防水又防風的Climaproof科技，好看又好穿。

圖片提供／adidas