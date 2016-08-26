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《超模力 運動力》亞洲首模劉雯

2016-08-26

記者林欣若／台北報導

亞洲首模劉雯

【東西雙吃親切力】

PUMA在延攬嫩模凱莉‧珍娜（Kylie Jenner）擔任品牌大使後，成功吸引年輕族群，為了鞏固大中華市場，又找來超模劉雯擔任大中華區形象代言人，從輕齡到熟齡、由西方到東方，徹底貫徹了由全球代言人暨創意總監蕾哈娜（Rihanna）帶頭宣揚的女力運動。

180公分、典型的東方臉孔，劉雯自有她無可取代的獨特性，秀約和代言不斷，讓她成為首位進入《富比士》（Forbes） 收入最高模特兒排行榜的亞洲模特兒，PUMA看中劉雯自然親切、堅定獨立的氣質，她勇敢堅定的追求夢想與大膽創新的個性也為PUMA帶來了新的力量。

劉雯×PUMA GOLD PACK 力與美

除了先前發表的2016春夏系列，近期劉雯也加入PUMA全新GOLD PACK系列宣言陣容，這一系列透過時尚與運動元素相結合，設計與機能的一致性，將女性運動精神發揮得淋漓盡致，劉雯穿上燙印金屬色PUMA大豹的訓練運動內衣，搭配黑金色系的PUMA Fierce，帥氣展現運動時的自信力與美。

圖片提供／PUMA

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  • 劉雯身穿GOLD PACK系列 ，帥氣又自信。

    劉雯身穿GOLD PACK系列 ，帥氣又自信。

  • 不工作時，劉雯經常穿著PUMA運動，是稱職的代言人。（摘自劉雯Facebook）

    不工作時，劉雯經常穿著PUMA運動，是稱職的代言人。（摘自劉雯Facebook）

  • 不工作時，劉雯經常穿著PUMA運動，是稱職的代言人。（摘自劉雯Facebook）

    不工作時，劉雯經常穿著PUMA運動，是稱職的代言人。（摘自劉雯Facebook）

  • PUMA訓練系列大豹中衝擊運動內衣，1,380元。

    PUMA訓練系列大豹中衝擊運動內衣，1,380元。

  • PUMA Fierce GOLD（黑金、白金），各3,580元。

    PUMA Fierce GOLD（黑金、白金），各3,580元。

  • 劉雯堅定獨立的氣質備受國際時尚舞臺的矚目，她勇敢堅定的追求夢想與大膽創新的個性也為PUMA帶來了新的力量。

    劉雯堅定獨立的氣質備受國際時尚舞臺的矚目，她勇敢堅定的追求夢想與大膽創新的個性也為PUMA帶來了新的力量。

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標題：《超模力 運動力》亞洲首模劉雯


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