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《人氣鞋 黑白時尚》最強公路跑鞋

2016-08-26

記者林欣若／台北報導

連續好幾季，繽紛的印花和搶眼的螢光，成為運動時尚的主流色系，今年夏季，各品牌從花俏回歸經典，將人氣鞋款推出黑白配色，以最簡單的樣貌，穿搭出雋永的潮流感。

最強公路跑鞋

【adidas Ultra Boost】

Ultra Boost在2015年初推出後不久，就因捨棄EVA材質、完全使用BOOST™中底帶來的機動彈力，被封為「最強公路跑鞋」，也成為adidas最具話題的鞋款之一，雖然以功能性取勝，但Ultra Boost屢屢推出新色新款，不論是漸層黑、漸層白或是彩虹編織款，賦予Ultra Boost亮眼外型，讓鞋迷們有更多搭配變化。

今夏Ultra Boost推出全新黑色與白色鞋款，一體成型的Primeknit 無縫編織技術工藝，提供更輕量、透氣、合腳的包覆性和支撐力，簡單俐落的線條設計與全新經典黑白配色，簡潔有力。延續Ultra Boost系列一貫的功能性，黑白款也搭載了BOOST™中底，如同彈簧一般，提供緩震、柔軟的舒適感，另外置入TORSION® SYSTEM輕量化拱形支撐片的中底，使前後腳掌能獨立移動，達到全面支撐與穩定性，鞋側部分加上FITFRAME 3D-molded TPU側邊防護系統設計，為中腳掌提供穩定保護效果。

圖片提供／adidas

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  • 小賈斯汀(Justin Bieber )不論舞台上或私下穿搭，都愛Ultra Boost。 (達志影像)

    小賈斯汀(Justin Bieber )不論舞台上或私下穿搭，都愛Ultra Boost。 (達志影像)

  • 小賈斯汀(Justin Bieber )不論舞台上或私下穿搭，都愛Ultra Boost。 (達志影像)

    小賈斯汀(Justin Bieber )不論舞台上或私下穿搭，都愛Ultra Boost。 (達志影像)

  • adidas Ultra Boost再度換新裝，黑白款簡單百搭，5,690元。

    adidas Ultra Boost再度換新裝，黑白款簡單百搭，5,690元。

  • adidas Ultra Boost再度換新裝，黑白款簡單百搭，5,690元。

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標題：《人氣鞋 黑白時尚》最強公路跑鞋


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