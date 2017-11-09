產業盼加班工時再放寬 經部：已給彈性調配

2017-11-09 15:57

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院版本的勞基法「一例一休」修正草案今天通過，新增加班工時帳戶，加班工時單月最多54小時、3個月總量管制為138小時，雖較過去放寬，但業界仍不滿，經濟部次長龔明鑫表示，當初制訂方向就是：時間拉長、給予企業彈性調配，設定總量管制還算平衡。

政院版的一例一休今天拍板，龔明鑫表示，經濟部持續向勞動部反映業界期盼彈性的聲音，此次修法兼具安全與彈性，勞動部已衡平各方看法，經濟部表示支持。

至於有條件鬆綁7休1，政府制訂多重把關，須經目的事業主管機關同意，再由勞動部審核指定，最後個別企業還須取得工會或勞資會議同意，才能調整例假。龔明鑫表示，經濟部主管行業之多，會繼續蒐集業界意見，他說，若整體產業需要彈性，就會向勞動部爭取，沒有必要的話，也會善盡把關責任，個別企業遭遇困境，將採個別輔導。

另外，加班工時每月維持46小時上限並未改變，但新增加班工時帳戶概念，3個月總時數為138小時、單月最多不得超過54小時，產業界對此多半希望再放寬，龔明鑫表示，增加到54、60小時等意見都有收到，當初制訂方向就是「時間拉長、給予彈性調配」，衡量各方意見後，單月最多可至54小時，有3個月的總量控管，也還算衡平。