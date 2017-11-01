解決iPhone X難產 傳郭董親飛中、日緊盯產線

週刊爆料，蘋果執行長庫克（Tim Cook）為解決難產問題，找上鴻海集團董事長郭台銘。（法新社資料照）

2017-11-01 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果最新手機iPhone X一直傳出難產的問題，是臉部辨識系統（Face ID）的3D感測晶片良率不佳所造成。週刊爆料，蘋果執行長庫克（Tim Cook）為解決難產問題，找上鴻海集團董事長郭台銘，近來多次前往中國鄭州廠緊盯iPhone X的組裝進度的郭台銘，在收到蘋果的請託後，也親自飛去日本動員集團精英解決問題。

據《鏡週刊》報導，蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）趁著10月23日參加台積電30週年慶，來台灣拜會郭台銘，請求幫忙解決iPhone X難產的問題。

這次iPhone X的最大新賣點即是臉部辨識系統（Face ID）取代過去的指紋辨識系統（Touch ID），而鴻海旗下的日本夏普（Sharp）正是臉部辨識系統感測模組的主要業者之一。

報導提到，在收到蘋果的請託後，郭台銘親上火線飛去日本，不僅與夏普社長戴正吳一起到生產線緊盯進度，還動員集團精英解決問題，負責光學產品的副總裁徐牧基、最懂精密貼合技術的業成董事長周賢穎，都到日本協助解決難產危機。

郭台銘除了親飛日本，最近1個月來，還多次前往中國鄭州廠緊盯iPhone X的組裝進度。鄭州廠9月就開始大舉招募工人，提供人民幣600元的生活補助、免費90天的住宿和人民幣200元交通津貼等優渥補助，且週一到週五加班費為1.5倍、週末2倍、例假日3倍，預估工人月薪能到達人民幣4000至5000元，目的就是要讓iPhone X順利出貨，在第四季做出3000萬支的產量。