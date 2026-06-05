不輕易啟戰 川普力保美伊協議

科威特國際機場客運航廈3日遭到伊朗無人機攻擊，造成1名印度公民死亡、63人受傷，機場一度停擺。科威特軍方譴責此事為「犯罪侵略行為」；伊斯蘭革命衛隊則聲稱並未對機場開火，反指航廈是遭到美製攔截飛彈誤擊所致。美國中央司令部隨即予以駁斥。（路透）

華爾街日報三日獨家披露，儘管美國總統川普曾揚言伊朗若不簽署和平協議將再遭美國空襲，再加上雙方爆發四月初停火以來的最大規模衝突，但川普私下告訴助理，除非有美軍陣亡，否則他不會重啟與伊朗的全面戰爭。此外，川普三日還說，美伊談判順利，本週末可望取得成果。

報導中引述美國官員的話指出，川普告訴助理，除非伊朗殺害美軍，他才會考慮停止與伊朗的停火協議。儘管暴力衝突不斷，但美國堅稱，持續數週的暫停空襲協議仍然有效。華爾街日報說，川普不願與伊朗全面重新開戰，顯示他可能願意能容忍持續數週甚至數月的小規模衝突，以避免中東地區爆發更大規模衝突。在此同時，多次表示即將簽署協議以結束戰爭的川普三日重申，美伊談判可能在週末達成。

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美伊三日爆發自四月初停火協議生效以來最激烈的衝突之一，伊朗以飛彈與無人機攻擊中東地區的美軍基地與科威特機場，造成一人死亡，美軍則襲擊一艘駛往伊朗的油輪。儘管此一發展令人質疑美伊長期停火的可行性，川普三日淡化這波互攻的嚴重性，指稱停火在中東意指以較溫和方式開火，並坦承伊朗是因為美方先攻擊才開火；美國國務卿魯比歐同日在國會眾議院的聽證上將美伊互攻稱為純防禦。

但針對美國聯邦眾議院三日通過要求結束伊戰的象徵性決議案，川普四日在社群媒體上發文痛批，怒嗆此舉「不愛國」，有損美伊談判。這是共和黨控制的眾院首度通過要求美軍撤出伊戰的決議案，主因是四名共和黨議員倒戈，但實際上卻僅具象徵性意義—該決議案雖在眾院以二一五對二〇八通過，以及參院版類似決議案最快可能會在本週表決通過，但最後勢必會被川普以否決權擋下。

科威特機場在美伊戰爭期間多次成為攻擊目標， 1日才全面恢復運作。（路透）

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