日菲EEZ談判 為巴士海峽聯防鋪路

路透取得的衛星影像證實，有主權爭議的南海黃岩島（菲律賓稱馬辛洛克灘）入口處，上週一度出現不明結構物，但後來似乎已遭移除。根據商業衛星影像供應商Vantor分析師的說法，5月27日、29日與30日拍攝的影像顯示，黃岩島入口處似有一個漂浮木筏或浮標；在5月27日與29日的影像中，還有一道橫跨入口的屏障。但在6月1日拍攝的影像中，該物體似已消失。菲律賓3日表示，正在查證有關黃岩島出現新結構物的通報。自中國於2012年取得黃岩島的實質控制權以來，有時會試圖封鎖該處。（路透）

隨著美國川普政府對台灣議題的公開立場轉趨低調，美國在亞洲的關鍵盟友日本與菲律賓，正變得更積極發聲，在中國國家主席習近平最敏感的兩岸議題上提出挑戰。專家指出，日菲宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，將為兩國之間的聯合巡邏提供結構性範本，衝擊中國控制台菲之間具戰略意義的巴士海峽的企圖。

彭博四日報導，相較於美國總統川普上月在與習近平會晤後呼應習對台灣的若干觀點，以及美國戰爭部長赫格塞斯在亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說時避提台灣，日菲兩國領袖不僅相繼暗示，可能會在兩岸爆發衝突時被捲入其中，雙方也持續深化其軍事關係，包括將兩國關係升級為「全面戰略夥伴關係」，展開一系列防務會談。

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美國退役空軍上校、海事監測組織「海洋之光基金會」創辦人鮑爾指出，日菲在建立更廣泛的夥伴網絡上，「按下往前快轉鍵」，北京若將市場與海洋空間武器化，其鄰國勢必得以建構更緊密、更具韌性的網絡來因應，藉此將中國的戰略考量複雜化。

當美國對台軍售仍懸而未決之際，日菲高層已在測試雙方能在防務上合作到何等程度，又不至於讓北京跳腳。日本首相高市早苗去年十一月的「台灣有事」發言，以及菲律賓總統小馬可仕上月的類似發言，均招致北京反彈，範圍包括台灣以東海域的日菲海洋邊界談判，更激怒北京，不僅透過官方媒體大罵日菲沆瀣一氣，甚至出動海警宣示管轄權。此外，中國也對日本深化與北大西洋公約組織（NATO）的關係感到不滿。

報導指出，鑑於川普政府高舉「美國優先」大旗，日菲的行動凸顯這些美國盟友如何積極自保。日本立命館亞洲太平洋大學國際關係教授佐藤洋一郎指出，日本被中國的軍國主義指控，以及美國要求增加國防開支兩面夾擊，如今美國在東亞的軍力投射能力相對走跌，日本自力救濟是為了填補美國承諾不足所造成的缺口。

菲律賓前海軍副司令隆美爾﹒王指出，菲國的目標在於避免其國防態勢受到川普政策變動的負面影響，以及華府減少在東亞存在與全球承諾所帶來的衝擊。日菲海域邊界談判將為兩國的聯合巡邏，提供一個結構性的範本，對中國企圖控制巴士海峽的企圖造成衝擊。

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