南韓執政黨地方選舉大勝 未翻轉首爾

南韓地方選舉經過超過15小時的開票，首爾市長確定由國民力量黨現任市長吳世勳逆轉勝。吳世勳是首爾市長選舉史上首位5度當選的市長，但他強調仍須追究選票不足的責任。（法新社）

共同民主黨同時掌握行政、立法和地方執政權

南韓地方大選結果四日出爐，執政黨「共同民主黨」在十六個一級行政區（廣域行政區）中首長席次中贏得十二席，一舉重塑地方勢力版圖，也使共同民主黨同時掌握行政、立法和地方執政權，但仍無法翻轉指標性戰區首都首爾。

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16行政區 贏得12席

本次選舉是南韓總統李在明去年六月四日接任，任期滿一年後的首場全國性選舉，因此被視為是對李在明政府的首次執政檢驗。韓聯社指出，本屆選舉中，共同民主黨打出「為務實、高效政府搭配地方執政團隊」的競選策略取得一定成果，拿下全南光州、釜山、仁川、大田、蔚山、世宗、京畿道、江原道、忠清北道、忠清南道、全羅北道、濟州，但未能拿下首爾市長，仍難以認定為全面勝利。

最大反對黨「國民力量」雖出動前總統李明博和朴槿惠等重量級人物助選，也保住首爾執政，但其它選區僅贏得傳統鐵票倉大邱、慶尚北道、慶尚南道，顯見該黨尚未徹底擺脫前總統尹錫悅戒嚴風暴陰霾，支持基礎明顯縮減。

同步進行的國會議員補選中，共同民主黨雖贏得九席，高過國民力量四席、無黨籍候選人一席，但因十四席中原本屬於共同民主黨的席次有十三席，外界認為國民力量在補選表現相對優異。

首爾市長五度當選

現任首爾市長吳世勳在投票結束後的主要媒體出口民調中，以四十六％得票率落後共同民主黨候選人鄭願伍，開票之初也確實落居下風，但隨著開票進行逐漸縮小差距，最終逆轉，寫下五度當選市長紀錄。南韓地方首長任期限制為連續三屆共十二年，但吳曾中途辭職，之後經過補選再次選上市長，加上補選當選任期不計入總任期數，因此才能五度當選首爾市長。

引發爭議的是，首爾部分投票站未備齊足夠選票，影響民眾正常投票。中央選舉管理委員會為此疏失向外界致歉，承諾會查明原因、追究責任。然而，此事引發部分極端保守派民眾不滿及示威，四日上午一度阻擋選務官員離開投票所，也出現重新投票的呼聲。選委會則強調本起事故尚不構成重新選舉要件。

韓聯社分析，吳世勳替國民力量守住首爾，但競選期間始終與黨魁張東赫保持一定距離，連任成功較多憑藉個人政治號召力和執政成績，而非政黨支援。其政見包括二〇三一年增加供應卅一萬套住房，推動城市更新、完善交通網路等。吳世勳表示，由反對黨勝出，使得首爾成為民主最後一道安全防線，避免政治版圖徹底倒向一方。

以首爾為中心形成的都會圈住有全國約五成居民，在經濟、文化和政治重要性上皆具有無可比擬的地位，首爾市長職位被視為未來總統重要跳板。

李在明在四日的政府會議中強調不論黨籍，中央會與新選出的地方政府積極合作，並指責選票不足事故為難以接受的過失，對此表示遺憾，下令展開調查。

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