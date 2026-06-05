中諜獵人頭 鎖定五眼聯盟精英

美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的情報共享網「五眼聯盟」發表聯合聲明，警告中國間諜利用商業社群「領英」（LinkedIn）等多種專業人士社群網，鎖定五眼聯盟政府和軍事人員，招募線人。（路透檔案照）

利用商業社群「領英」徵才找線人

美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的情報共享網「五眼聯盟」三日發表聯合聲明，警告中國間諜利用商業社群「領英」（LinkedIn）等多種專業人士社群網，鎖定五眼聯盟政府和軍事人員，招募線人。

針對可接觸機密人員

美國聯邦調查局（FBI）、英國軍情五處（MI5）以及澳洲、紐西蘭、加拿大的國內情報機關在這份聯合通告中指出，「中國軍事情報單位正利用愈加廣泛的專業人士社群網站和網路求職求才網站，鎖定五眼聯盟政府和軍事人員，以及任何有管道可接觸機密或特許資料的人」。彭博報導，這是五眼聯盟前所未見地就中國間諜企圖利用類似平台吸收線人，發出聯合通告示警。

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學者記者也是接觸對象

通告指出，這些行為者利用在網路上積極招募人力的策略，由情報官員和附屬人員扮成民間諮詢公司、智庫或人力資源公司職員，開出外交政策、國防分析等職缺的廣告，吸收可能的線人。通告說，中國鎖定五眼聯盟有安全許可的人士，尤其是在外交、安全和情報領域工作者，以及軍事人員，包括派駐印太地區者；此外，在取得政府資訊上屬於較外圍、間接管道者，也是接觸對象，如學者、記者和智庫職員。

通告說，「中國軍事情報單位最終目的是尋求有特許權才能取得的軍事、政治和經濟情報，讓中國對五眼聯盟擁有戰略和戰術優勢」。

中國情報單位從應徵者中篩選出可能有用人選後，要求提交有關中國對外關係、國防或貿易等主題的報告，之後再施壓交出更多敏感資訊，雙方的聯絡也轉到加密訊息網站。中國給予提供情資之線人，數百到數千美元不等報酬，有時以加密貨幣支付。五眼聯盟的情報單位表示，已找出進行這些活動的人員，對其進行起訴、撤職和撤銷安全許可等。

英國安全事務國務大臣賈維斯呼籲，任何有可能成為中國接觸對象者，應對「針對性的網路招募活動跡象」提高警覺，避免無意間危害國家安全。中國駐英國大使館強烈譴責這項指控，表示中國間諜威脅之說，「完全是捏造」、「惡意誹謗」，並反控五眼聯盟「恣意在全球進行情報刺探和蒐集活動，才是對熱愛和平國家的真正威脅」。

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