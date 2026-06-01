黎南近千年十字軍古堡 遭以軍插旗

以色列軍方宣布，已攻佔黎巴嫩南部的十字軍古城堡「博福特堡」，這是逾4分之1世紀以來，以軍對黎巴嫩最深入的入侵行動。（路透）

以稱重大轉折 法促安理會緊急開議

就在以色列與黎巴嫩預定六月二日在美國舉行下一輪直接談判的前夕，以色列軍方五月卅一日宣布，已攻佔黎巴嫩南部一座建有十字軍城堡的戰略高地，這是逾四分之一世紀以來，以軍對黎巴嫩最深入的入侵行動。法國對此感到震驚，已要求聯合國安理會召開緊急會議。

以色列逾4分之1世紀 對黎巴嫩最深入入侵

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有近千年歷史的博福特古堡（Beaufort castle）的淪陷，標誌著以色列與「真主黨」（Hezbollah）戰事的重大發展；以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）聲稱，此事乃以國開始掌握主動權的「重大轉折」，「現在我的指令是深化並擴大我們對曾受真主黨控制之地的掌握」。

高聳於黎巴嫩連綿綠丘之上、俯瞰利塔尼河（Litani River）的博福特堡，靠近納巴蒂葉（Nabatiyeh），近千年來一直是許多軍隊的戰略資產。該古堡約於十二世紀在先前的防禦工事基礎上建為十字軍城堡，曾先後被十字軍、薩拉丁（Saladin）的耶路撒冷軍隊、馬穆魯克人（Mamlukes）、鄂圖曼人（Ottomans）、法國委任統治政府、巴勒斯坦解放組織（PLO）使用，之後進行部分修復，並向遊客開放。

以軍曾於一九八二年從巴解手中奪下博福特堡，直到二〇〇〇年五月以色列結束十八年佔領、自黎巴嫩南部撤軍為止。控制博福特堡，將使以軍取得俯瞰黎巴嫩南部與以色列北部大部分地區的制高點；過去攻擊以色列住宅區的火力，便是從這些區域發動。

以色列軍方阿拉伯語發言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群平台X發布一張以軍在城堡外行軍的照片；國防部長卡茲（Israel Katz）也在X發文表示，已在城堡上升起以色列國旗。

在攻佔博福特堡之前，以軍已在附近村莊進行數日空襲與激烈戰鬥，在崎嶇的地形中與真主黨武裝分子交火。儘管雙方在名義上已於四月十七日起暫時停火，但以軍仍持續推進，近日更擴大在黎巴嫩的行動範圍，越過此前做為實質邊界的利塔尼河，並要求居民撤離黎南大部分地區。黎巴嫩總理薩萊姆（Nawaf Salam）指控，以色列在黎南採取「焦土政策」。

以色列已將從利塔尼河至扎赫拉尼河（Zahrani River）之間的地區劃為戰鬥區。由於近日的猛烈空襲，部分居民已離開該地區，但仍有民眾留在許多城鎮中。以色列與真主黨之間的最新一輪戰鬥，已在黎巴嫩造成三三五〇人喪生，逾一百萬人流離失所。

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