相隔川習會不到一週 普廷訪中

香港南華早報報導，俄國總統普廷將在五月廿日訪問中國。圖為普廷與中國國家主席習近平去年九月二日在中南海會面。（路透檔案照）

值此美國總統川普剛結束緊湊的訪中行程之際，香港南華早報十五日引述消息人士的話獨家披露，俄羅斯總統普廷將在「川習會」後不到一週的廿日訪中，行程一天；莫斯科方面雖未證實普廷訪中日期，但稱普廷與中國國家主席習近平見面時，會論及近日的川普訪中。

川普在台灣時間十三日晚間飛抵北京，十四日舉行川習會與參加晚宴，十五日午後啟程返美，勉強算是三天兩夜；至於據信緊接著在廿日訪中的普廷，則是一天快閃。消息人士說，普廷此次造訪是中俄間的日常交流，預料屆時不會有如川普訪中時的盛大校樂儀隊或歡迎儀式。

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莫斯科方面證實普廷近日將出訪中國，但始終未透露細節與日期。克宮發言人佩斯科夫在川習會當天就說，普廷很快就會訪中，相關「準備工作已完成」…俄羅斯期待自行與習近平的接觸。

首次同個月份 接待美俄元首來訪

十五日，佩斯科夫表示普廷希望能在即將展開的訪中行期間，與習近平討論川普的中國行；但佩斯科夫仍未透露普廷訪中的細節與日期，僅稱普廷訪中「很快」就會成行，以及很快就會宣布確切的訪問日期。佩斯科夫還說，「普習會」將聚焦雙邊關係與穩健貿易額，同時也會討論國際議題。

普習二人過去多年來已見面四十多次，最近一次是去年九月在北京會面。二〇二二年二月初，俄羅斯全面入侵烏克蘭前夕，普習曾發表聯合聲明，誓言中俄「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。

南早說，這是中國歷來首度在同一個月份接待來訪的美俄元首，反映出北京努力維持與美俄的關係以及在日益斷裂的世界秩序中以關鍵大國自居。此外，待普廷訪中後，中國將成為第一個在半年內接待除中國以外的另外四個聯合國安理會常任理事國的領導人的國家—除了川普，法國總統馬克宏與英國首相施凱爾分別在去年十二月與今年一月訪中。

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