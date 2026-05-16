美全團數位封鎖／川普沒得玩手機 肢體語言動作多

習近平十五日在中南海與川普茶敘。中南海原是皇家園林，如今則是中共中央及中國國務院的辦公地點。習近平與川普在園林裡漫遊約十分鐘，習親自擔任導覽，向川普介紹周圍的數百年古樹。（路透）

美國媒體報導，基於安全，手機不離身美國總統川普訪中期間無法用手機，與友人聯繫或接受記者訪問只能回歸傳統面對面方式，更不要說上社群媒體發迷因；但川普的手也沒閒著，被觀察到在訪中期間頻繁握住中國國家主席習近平的手或輕拍其手臂，肢體語言專家解讀這是美中元首藉此向對方釋放和解訊息。

被解讀釋放和解訊息

紐約郵報十五日報導，一如所有訪中旅遊，為避免遭駭客入侵導致資輛外洩，川普總統也被告誡訪中時不要使用個人電子設備；一名白宮官員證實，川普訪中期間不會使用他的私人手機。如此一來，川普訪中期間怕是很難親自上社群媒體發文量，畢竟在這趟訪中行中禁用手機者非僅限於川普，美方政府工作人員也配合「數位封鎖」，都使用不太需要擔心資料外洩的拋棄式的手機與電子郵件地址。

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根據紐約時報，川普訪中期間，與習近平兩人多次被鏡頭捕捉到握手後又碰手臂，然後又握了幾次手。專家指出，此等肢體語言顯示，川習二人都以各自方式擺出和解姿態，以及反映美中之間的複雜關係。華府智庫「大西洋理事會」研究員哈特說，川普在川習會前的聲明中就傳達出真的想跟習近平交朋友、希望習近平喜歡他這個人，並與之建立某種能獲得特殊待遇與達成協議的融洽關係，「同樣的事在他們（見面後）的肢體語言中也看得到。」

美國智庫「亞洲協會」資深研究員莫里斯則說，值得注意的是，習近平顯然沒讓川普使出所謂的「權力之拽」，即川普慣用的拉住外國領導人的手將之拽到身邊的伎倆，反而用左手溫暖輕拍幾下習近平的手，為川普傳達出格外友好的信號。

此外，川習連袂現身時也讓外界明顯看到兩人的作風差異。例如，當川習在北京人民大會堂外走熱情揮旗蹦跳的學童時，明顯展露笑顏的川普為孩子們鼓掌，含蓄微笑的習近平則是對孩子們揮了揮手。莫里斯說，主持過電視實境秀的川普充分展現其輕鬆隨意與具表演性的風格，而習近平的肢體語言與發言則比較照本宣科與矜持。

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