川習會場邊／美特勤被攔 中記者撞人 摩擦不斷

川普十五日下午結束三天訪問中國行程，中國派出外交部長王毅送機。（路透）

中國國家主席習近平為美國總統川普到訪，擺出盛大排場，不過，根據美國媒體披露，在場邊發生多起插曲，有美國特勤人員因攜槍被擋下，也有白宮幕僚被蜂擁的中國記者群撞倒，並傳出一名美國代表團成員被聽到私下抱怨「簡直一團亂」。

紐約郵報十四日報導，川普與習近平的會談，場邊有數起雙方人員的摩擦，全被隨行的好萊塢電影導演瑞特納的攝影師拍下。

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報導舉出的幾起事件包括：十四日上午川普與習近平會談現場，一群中國記者氣勢洶洶衝進會場，途中撞倒一名白宮先遣團成員，還踩過去，該名白宮人員傷勢雖不重，但是身上有瘀青，也受到驚嚇，其同僚隨即高聲抗議中國記者的行為。

中要求繳械 僵持30分鐘

之後，當天下午在天壇，中國官員拒絕讓一名美國特勤人員隨川普的採訪團進入管制區，理由是該名特勤攜槍。然而，攜槍是美國特勤幹員執勤時的標準被配。美國代表團和記者團拒絕在無特勤人員下繼續行程，而中國官員堅持要求特勤繳械，雙方為此起爭執，僵持卅分鐘，最後美方改由另一名通過安檢的特勤人員入內。

另外，川、習兩人參觀天壇時，美國採訪團被帶到一間休息室遭限制出入；等川普結束參觀行程要離開時，中國官員不讓美國記者回到總統車隊，挑起另一波爭執，在一陣陣「我們該走了」的高喊聲中，一名白宮人員向中方表示，若角色對調，川普政府絕對不會如此對待中國代表團。最後，在川普車隊等待記者之際，一名白宮人員喊「我們要離開了」，美國記者群突破中國人員的阻撓，衝出大門去趕上總統車隊，這時另一批中國官員甚至張開雙手試圖阻擋，但是記者們強行通過，趕上了車隊。

中國官方人員嚴格管控美國賓客和全球媒體對川習會的報導，除了前述事件，美國記者受到中方嚴格的限制，包括進出廁所受限、水瓶被沒收，頂著大太陽也沒有獲得提供額外的飲水。報導指出，這些與中方人員的衝突令美國代表團怒火中燒，一名代表團成員被他人聽到說情況「一團亂」。

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