誤判情勢 美媒：習反陷修昔底德陷阱

習近平十五日在中南海與川普茶敘。中南海原是皇家園林，如今則是中共中央及中國國務院的辦公地點。習近平與川普在園林裡漫遊約十分鐘，習親自擔任導覽，向川普介紹周圍的數百年古樹。（路透）

中國國家主席習近平十四日與美國總統川普會談時提及「修昔底德陷阱」。華爾街日報社論指出，習近平真正想傳達的是警告川普，不要干預中國「收復」台灣計畫，否則可能引發戰爭，甚至不排除動武。

題為「論台灣『修昔底德陷阱』」的社論指出，「修昔底德陷阱」意指新興強權崛起，威脅既有霸權地位，最終導致戰爭。文章認為，習近平顯然將中國視為崛起中的強權，而美國則是害怕被取代的既有霸權，因此藉此向川普施壓，要求美方不要阻撓中國在台灣問題上的戰略目標。

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社論強調，美國並未威脅對中國動武，反而長期協助中國崛起，包括支持中國加入世貿組織，並期待北京遵守國際規範。如今以武力威脅亞太和平、對台灣施壓的，正是習近平領導下的中國。

文章指出，若台海爆發戰爭，並非因雙方誤判，而是習近平主動選擇的結果。他正賭美國不會介入中國對台封鎖、軍事攻擊或奪取離島的行動。近年中國透過軍演、封鎖演練與網路攻擊持續升高壓力，真正破壞和平現狀的是北京，而台灣只是希望維持不受中國共產黨統治的現狀。

社論提到，川普對習近平的「修昔底德陷阱」說法並未正面回應，「希望這是好跡象」。隨行訪中的美國國務卿魯比歐則表示，北京總會提到台灣，而美方也始終清楚表達立場。他警告，中國若以武力犯台，將是「可怕的錯誤」。

文章認為，接下來川普政府是否批准對台軍售，將成為重要考驗。北京希望阻止美國對台出售武器，但台灣需要美製武器作為嚇阻力量。

社論最後警告，真正可能落入「修昔底德陷阱」的，反而可能是中國自身。文章指出，中國經濟高度依賴出口、人口快速老化，解放軍也數十年未經歷真正戰爭。若習近平誤判美國已衰退到無力介入台海，恐將讓中國陷入自己設下的危險陷阱。

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