德黑蘭不能擁核武 美中有共識

中國人民日報十五日以頭版刊登川習會新聞。（法新社）

北京籲盡快重啟荷姆茲海峽

美國總統川普盼藉由訪問中國，說服北京向伊朗施壓，協商結束戰爭並開通關鍵能源航道荷姆茲海峽。川普警告，對伊朗的耐心正在耗盡，伊朗不能擁有核子武器是美中共同立場，中國則呼籲透過協商解決衝突、核子爭議並盡快重啟航道。

中承諾不向伊朗提供軍備

中國外交部十五日就伊朗局勢發布聲明，伊朗戰爭對全球經濟發展、國際貿易秩序和能源供應穩定產生嚴重衝擊，「這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要」，呼籲雙方藉由協商達成全面、持久停火，並應盡快重開航道。

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根據美國官方發布的川普訪中摘要，美中同意荷姆茲海峽必須維持暢通以支持能源自由流動。中國國家主席習近平表明，中國反對荷姆茲軍事化，以及任何收取通行費的做法，並對採購更多美國石油，降低未來對海峽的依賴表達意願。

十四日播出的福斯新聞節目專訪中，川普稱習近平表示不會向德黑蘭提供軍事裝備，「習主席樂見達成協議，他也表明樂意在任何幫得上忙的地方提供協助」。川普重申，美國完全不需要依靠荷姆茲取得能源，採取行動開通海峽是在幫助以色列、沙烏地阿拉伯、其他波斯灣盟友和中國。

川普警告，自己對伊朗的耐心正在耗盡，「他們應該達成協議」。至於美方高度堅持的濃縮鈾去留問題，川普坦言，要求德黑蘭交出濃縮鈾更多是出於公關考量。

川普可接受伊中止核計畫廿年

參與川習會的美國貿易代表葛里爾十五日向彭博表示，北京希望在不受限制及不收取通行費的情況下重啟荷姆茲海峽，美方認為中國在伊朗事務上會採取務實作法，「因此我們有信心，他們會盡所能限制對伊朗的原料支持」。

川普在搭乘空軍一號返美時向記者透露，雙方討論到解除對中國企業採購伊朗石油的制裁，「我會在接下來幾天內做出決定」。川普還說，他可以接受伊朗中止核計畫廿年，但必須要獲得德黑蘭的確切承諾。

伊朗外交部長阿拉奇十五日表示，已收到來自美國願意持續對話及互動的訊息，並對中國的協助表達感激，「我們與中國的關係非常良好，彼此是戰略夥伴，知道中方意圖良善，因此任何他們所能促成的外交協助，伊斯蘭共和國表示歡迎」。

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