川普熱線高市 確認美日同盟

美國總統川普結束訪中行程後數小時，從空軍一號上與日本首相高市早苗通話，兩人重申美日雙邊同盟「堅不可摧」。（法新社檔案照）

日本首相高市早苗十五日晚間與美國總統川普進行通話，高市在會後向媒體表示，川普就此次訪中行程向她作了相當詳細的說明，並強調彼此再次確認了「堅不可摧」的日美同盟。

雙方通話歷時15五分鐘

川普十五日下午結束訪美中行程搭機返美，日媒報導，川普是在日本時間晚間七點半左右，從總統專機「空中一號」上打電話給高市，雙方通話歷時十五分鐘。

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高市在會後表示，川普總統就此次訪中行程向她作了相當詳細的說明，雙方並就中國的各項課題交換意見，內容涵蓋經濟、安全保障等議題。雙方也一致同意，今後也將就印太地區局勢的應對保持緊密溝通。另外，高市也向川普表達日本的基本立場，即盡快讓局勢真正降溫至關重要。

六月G7峰會將再次會面

高市強調，雙方也確認，日美今後將持續就此保持密切溝通。彼此再次確認了堅不可摧的日美同盟。她還表示，雙方也表示期待在下個月七大工業國集團（G7）峰會期間再次會面，並將持續緊密合作。

美中「川習會」和平落幕，也營造了雙方暫時休兵的和諧氣氛，日本擔心川普是否會為了美中交易而做出太多的讓步，尤其是改變對台基本立場。高市去年在國會答辯提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引發中國反彈與報復措施，一旦美方的對台立場鬆動，這會讓中國會認為美國正在退縮，而升高對台灣和日本的壓力。

另一方面，日本電視新聞報導，對於此次「川習會」，台灣問題是日本政府最關注的議題之一。兩天會談下來，外務省官員表示「並沒有什麼令人意外的內容」，日方先前擔憂川普將在台灣問題上向中方讓步等情況並未發生。

報導指出，截至目前為止，並未傳出川普總統就台灣問題發表特別言論，因此日本政府目前暫時感到安心。不過，習近平在會談中強調「台灣問題是中美關係中最重要的問題」，首相周邊人士認為，這是對日本的一大牽制。

日本經濟新聞報導，高市原本曾考慮在川普訪中前邀請他順道訪日，但原訂四月舉行的美中領袖會談因伊朗局勢而延期，因此未能實現。此次選擇在川普訪中後立即進行電話協議，也有展現日美同盟團結的意圖。

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