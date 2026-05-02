規避國會 川普政府稱伊戰授權時限「暫停」

美國戰爭部長赫格塞斯四月卅日在國會參議院軍事委員會出席聽證時，遭到美國反戰和平組織「粉紅代碼」人士舉牌抗議，要求停止對伊朗發動戰爭。（路透）

儘管川普政府必須依法在五月一日以前就伊朗軍事行動取得國會授權，但隨此最後期限已至，川普政府開始宣稱由於美伊停火，要求總統根據法律尋求國會授權的時限已經「暫停」。這項說法引發民主黨強烈反彈，共和黨內部也有不少人質疑。

此事關鍵是一九七三年的「戰爭權力法」。該法規定，總統在通知國會美國參與軍事行動後，必須在六十個日曆天內撤軍結束戰爭，或取得國會批准宣戰或授權動武；總統若提出要求，則六十天期限可再延卅天。從美國與以色列二月廿八日空襲伊朗算起，上述期限在五月一日到期，但把持國會參眾兩院的共和黨人迄今未就落實上述法律要求採取行動，眾議院甚至在參議院四月卅日第六度駁回民主黨人的停戰企圖後，直接從五月一日開始休會超過一週。

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戰爭部長赫格塞斯四月卅日在參院軍事委員會的聽證上挑明，稱美伊戰爭實際上因四月七日的停火生效而暫停，法律規定的六十天內取得國會授權的倒數計時也隨之喊停，「這就是我們的理解」。一名不具名高官更說，美伊停火以來未再交火，就戰爭權力法而言，「始於二月廿八日的敵對行動已結束」。

參院民主黨人認為川普政府硬拗，參議員凱恩嗆赫格塞斯說，他不相信法規會支持五月一日並非真正到期日；參議員謝安達則表示，美國在停火期間雖未轟炸伊朗，但軍艦等軍事資產仍在運作，六十天倒數計時不能就此喊卡。也有數位共和黨參議員對川普政府論點表示懷疑。如霍利就要求政府應以書面形式向國會正式提出法律論證。柯提斯強調法律很清楚，總統依法必須取得國會授權。但參院多數黨（共和黨）領袖圖恩四月卅日表明，不打算就授權對伊朗動武進行表決，也無意以其他方式介入。

伊朗提新和平協議修正案

此外，伊朗官方通訊社（IRNA）一日報導，德黑蘭方面已於前一日晚間，將一份新的和平協議修正草案提交給中間人巴基斯坦，希望藉此打破與美國之間持續數週的談判僵局。目前新方案內容並不明朗，但國際油價一日已下跌。

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