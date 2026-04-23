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    中國援伊飛彈化學品 美當場抓包

    2026/04/23 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    中國駛往伊朗的貨櫃輪「圖斯卡號」遭美軍扣押，針對美國總統川普指船上載有「不太友善」的「禮物」，中國外交部發言人郭嘉昆22日拒絕回答船上裝載何種物品。（路透檔案照）

    中國駛往伊朗的貨櫃輪「圖斯卡號」遭美軍扣押，針對美國總統川普指船上載有「不太友善」的「禮物」，中國外交部發言人郭嘉昆22日拒絕回答船上裝載何種物品。（路透檔案照）

    美國總統川普廿一日就中國可能為伊朗提供武器，或其他潛在致命戰爭補給品，發表含糊隱晦的評論，稱之為中國送的「禮物」。值此川普前往中國訪問前夕，此事倘若屬實，將考驗美國對於在戰爭期間援助德黑蘭所設下的紅線。

    川普廿一日在接受財經媒體CNBC訪問時表示，美國攔截一艘載有來自中國的「禮物」的船隻，並暗示這是對伊朗某種形式的致命援助；「我們昨天攔截一艘船，船上有些東西不太友善——也許是來自中國的禮物，我不知道。」「我以為我已與習近平主席達成某種協議，但沒關係。戰爭就是這樣，不是嗎？」

    中國與俄羅斯均與伊朗關係密切，美國曾暗示莫斯科在戰爭中協助伊朗，但北京的角色不明。中方通常避免向海外戰爭提供武器，或公開違反美國制裁，畢竟川普此前已揚言，將對供應武器給伊朗的國家課徵五〇％關稅。此外，川普也透露，曾致函習近平要求中方勿對伊朗提供武器，習近平回信稱並無此事。

    在此之前，前美國駐聯合國大使海利在社群平台Ｘ發文指稱，美軍在荷姆茲海峽扣押從中國開往伊朗的「圖斯卡號」（Touska），船上裝載用於製造飛彈的化學品；該船多次無視美方的停船命令，是中國出手力挺德黑蘭的另一例證。

    共和黨聯邦參議員史考特（Rick Scott）則說，中國可能提供「雙重用途化學品」供伊朗製造飛彈，「當場被抓包」，印證中國已對美國國家安全構成「迫切威脅」。

    中國外交部發言人郭嘉昆廿二日對此回應，美國扣押的是一艘外國貨櫃船，「中方反對任何惡意關聯和炒作」，但他拒絕回答圖斯卡號究竟裝載什麼物品。

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