哈格島油庫即將儲滿 伊朗面臨斷炊

美國財政部長貝森特指出，伊朗哈格島石油儲存容量將在數日內達到上限，油井將被迫關閉。（路透檔案照）

美國財政部長貝森特廿二日表示，美國封鎖伊朗的海上貿易，直接擊中該政權的主要「收入生命線」，美國將透過其「經濟怒火」（Economic Fury）行動，施壓德黑蘭。

美財部警告援伊就制裁

貝森特廿二日發文表示，總統川普已經表明，美國海軍將持續封鎖伊朗港口，在美軍封鎖下，「幾天的時間，（伊朗）哈格島油庫即將儲滿，脆弱的伊朗油井將被關閉。限制伊朗的海上貿易，直接鎖定該政權的收入生命線」。

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哈格島被視為伊朗石油產業的心臟，處理伊朗九成的出口石油。貝森特說，美國財政部將持續「透過經濟怒火行動，極限施壓，有系統地削弱德黑蘭獲取、轉移和匯回資金的能力」，貝森特並警告，任何協助伊朗這些資金流通的「人或船艦」，不論是透過貿易或者金融，都可能遭美國制裁，美國也將持續凍結伊朗「貪腐領導階層偷來的」資金。

摩根大通指出，若美軍封鎖有效且伊朗儲油空間即將用罄，伊朗就可能被迫削減或停止原油生產。原油相關收入佔伊朗出口收入八成。根據航運追蹤機構Kpler數據，估計目前伊朗有約一億七六〇〇萬桶原油在海上，其中一億四二〇〇萬桶已經出了波斯灣、阿曼灣走廊，不在以荷姆茲海峽為核心的封鎖行動限制下。

美國財政部廿一日並新增制裁十四個協助伊朗購買、運送武器或武器元件的個人和企業，制裁對象位於伊朗、土耳其和阿拉伯聯合大公國。財政部表示，美國持續摧毀伊朗飛彈庫存之際，德黑蘭政權正尋求重建其生產能力，並愈加仰賴「見證者」系列自殺式無人機，攻擊美國及盟邦，包括在該區域的能源基礎設施。

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