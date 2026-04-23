美智庫：伊戰消耗飛彈 美恐難應付新衝突

戰略暨國際研究中心最新分析指出，美軍在伊朗戰爭中已消耗至少45％「精準打擊飛彈」（PrSM）庫存。（取自洛克希德馬丁公司官網）

美國有線電視新聞網（CNN）廿一日報導，根據多名專家與三位熟悉近期國防部內部庫存評估的人士，美軍在與伊朗的戰爭中消耗掉大量關鍵飛彈庫存，造成一種若未來幾年發生衝突將無彈藥可用的「近期風險」。

消耗近半精準打擊飛彈庫存

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）所進行的一項新分析指出，在過去七週的伊朗戰爭中，美軍至少消耗四五％的「精準打擊飛彈」庫存，至少一半的「薩德」飛彈庫存，以及近五成的「愛國者」防空攔截飛彈庫存。知情人士透露，這些數字高度吻合五角大廈的美軍庫存的機密數據。

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五角大廈今年稍早簽署一系列有助於擴大飛彈生產的合約，但CSIS的專家與前述消息人士認為，補充庫存的軍火也要三到五年才能交貨。這意味美國短期內仍擁有足夠炸彈與飛彈對付伊朗，但根據CSIS的分析，美國庫存的剩餘關鍵彈藥的數量，已不足以對抗像中國這般勢均力敵的對手，以及美國可能得花數年才能讓這些武器的庫存恢復到戰前水準。

CSIS報告撰稿人之一、退役美軍陸戰隊上校坎西恩告訴CNN，美國在伊朗戰爭中用掉大量軍火開支，已在西太平洋地區打造出一個更為容易受到攻擊的窗口，補充這些被用掉的軍火庫存得花上一到四年時間，之後還需要幾年時間才能將庫存擴充到所需規模。

此外，美國國防部廿一日要求下一個會計年度預算將數百億美元用於無人機、防空系統與戰鬥機。作為川普總統提出的二〇二七會計年度國防支出增至一．五兆美元的一部分，五角大廈希望將無人機及相關技術的支出增加兩倍，達超過七四〇億美元，並投資超過三〇〇億美元用於更關鍵彈藥，包括庫存量在伊朗戰爭中驟減的飛彈攔截器。無人機、防空系統與戰鬥機等武器裝備在伊朗戰爭中扮演關鍵角色，然美國國防部此支出計畫制定於中東衝突爆發之前。

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