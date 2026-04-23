美議員抗議 南韓親中 打壓美企

伊薩等逾50名美國聯邦眾議員聯名致函南韓駐美大使康京和，將南韓領導層指為「與中國結盟的左派政府」，指控其「攻擊」美國企業並偏袒中資企業。（彭博檔案照）

逾50眾議員聯名致函韓駐美大使

在加州共和黨籍聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa）領銜下，逾五十名美國眾議員聯名致函南韓駐美大使康京和，對南韓的「歧視性」商業行為表達關切，並將南韓領導層指為「與中國結盟的左派政府」，指控其「攻擊」美國企業並偏袒中資企業。

恐造成美韓十年經損一兆美元

福斯新聞（Fox News）廿一日獨家披露，信中寫道：「許多美國科技公司面臨一系列旨在懲罰他們、同時庇護南韓國內競爭對手的監管行動。智庫Competere近期的研究顯示，南韓政府的此類監管行動，將在未來十年內對美韓經濟造成共計一兆美元的損失，其中美國經濟將損失五二五〇億美元，每個美國家庭將損失近四千美元。」

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批「左派政府」與中國結盟

信中還說：「我們致力於確保貴國政府停止迫害其他在南韓營運的美國企業。這對美國的經濟與安全利益事關重大。」

伊薩向福斯新聞表示，南韓仍是美國重要的戰略夥伴，「但他們上次選舉產生了一個與中國密切結盟的左派政府」，開始攻擊美國企業，例如Meta這類大公司，還有「南韓的亞馬遜（Amazon）」酷澎。

伊薩指控，這家由韓裔美國人創立並擁有的公司，一直受到系統性的攻擊，「很可能就是因為他們是一家美國公司，而且實際上是南韓的獨角獸企業」。

南韓媒體SBS廿二日報導，華府已向首爾表達，必須確保不對酷澎創辦人兼執行長金範錫採取出境限制、逮捕或拘留等措施，若無相關保障，將難以推動外交與安保議題的雙邊高層協議。

共同民主黨的李在明去年當選南韓總統，國會也由該黨掌握絕對多數席次，全面執政。考量到當前伊朗局勢，伊薩將北韓與中國等支持德黑蘭的國家聯盟，與前總統雷根（Ronald Reagan）所處的冷戰時代相提並論，並指控南韓正偏離與美國的貿易關係。

警告南韓 將以自貿協定施壓

當被問到所謂偏袒中國及其他國家的行為，是否違反美韓自由貿易協定，或美韓之間任何現有貿易協定時，伊薩表示，如果南韓領導層不改弦易轍，這些協定可做為施壓的籌碼，「南韓的現代（Hyundai）、起亞（Kia），當然還有三星（Samsung）系列及其他產品的銷售，都仰賴美國。我們的自由貿易協定允許這些產品以最低的可能稅率進入，在某些情況下甚至是零關稅。如果他們想要這個好處，我們就必須運用這個籌碼。」

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