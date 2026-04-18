伊戰未平 麻六甲海峽風險升高

停泊在馬來西亞麻六甲海峽的液化天然氣載運船。（歐新社）

伊朗與美國在中東荷姆茲海峽的軍事對峙與封鎖行動，不僅重創全球能源供應鏈，更讓外界將目光轉向同樣具備戰略地位的亞洲麻六甲海峽。彭博十七日分析指出，隨著中東局勢動盪，麻六甲海峽的航行安全與地緣政治風險正急劇升高。

麻六甲海峽位於印尼、馬來西亞與新加坡之間，連接印度洋與太平洋。地理上，其最狹窄處僅二點七公里，比荷姆茲海峽窄十倍以上，但長度卻是其五倍多，這意味著若發生衝突，在干擾航運上有更大的操作空間。

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荷姆茲海峽作為全球最敏感的能源通道，承載全球約五分之一的石油運輸；而麻六甲海峽則是亞洲製造業與能源供應鏈的命脈，全球約四成貿易、以及中東運往中日韓等國的絕大部分石油皆取道於此。

荷姆茲海峽危機已讓東南亞的緊張情勢升高，其中新加坡強烈反對就荷姆茲海峽通行費與伊朗談判，外長維文直言收取通行費並非沿岸國特權。馬來西亞則為其與伊朗的談判辯護，回嗆選擇對話是為了確保船隻通行，因歷史證明不接觸會導致情勢升高。

與此同時，印尼總統普拉伯沃則利用此危機，大力吹捧該國鄰近麻六甲海峽的地緣政治優勢，強調東亞約七成能源與貿易取道印尼水域。為深化與美國的軍事合作，印尼軍方正考慮允許美軍飛機飛越印尼領空，增強美國對海峽監控能力。

為伊朗暗船隊關鍵區域

麻六甲海峽及其周遭海域向來是伊朗「暗船隊」為掩飾對亞洲國家，特別是中國賣油、將將石油轉移給其他船隻的關鍵區域。新加坡辛里希基金會研究主任葉俊偉指出，雖然目前麻六甲海峽尚無明確迫切危險，但任何擔心海上咽喉要道被「武器化」的人都應未雨綢繆，「眼下看似無法想像的事，不該被視為永恆必然。」

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