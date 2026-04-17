民主兵工廠! 五角大廈擴產武器 找上國內汽車廠商

華爾街日報披露，美國高階國防官員已與通用汽車執行長等人舉行會談，討論生產武器和其他軍事物資事宜。圖為通用汽車生產軍用卡車。（圖取自通用汽車官網）

華爾街日報十五日獨家披露，由於軍援烏克蘭以及與伊朗開戰導致武器庫存減少，美國戰爭部正仿效二次大戰時期的作法，拉攏美國汽車製造商與其他美國製造業者提供人事與工廠，以協助擴大包括彈藥與其他武器裝備的產量。

根據知情人士，國防高官已與包括通用汽車（General Motors）執行長巴拉（Mary Barra）以及福特汽車（Ford Motor）執行長法利（Jim Farley）等多家美企的高層，就生產武器與其他軍事用品舉行會談；此外，奇異航太（GE Aerospace）以及車輛與機械製造商「豪士科」（Oshkosh）等美企，也曾參加與國防官員的會談。根據了解，會談尚處於初步階段，但內容廣泛；國防官員表示可能需要這些美國製造商支援傳統國防業者，詢問他們能否迅速轉型從事國防工作。

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五角大廈一名官員說，戰爭部「決心利用所有可用的商業解方與技術，以迅速擴大國防工業基礎，確保我們的作戰人員保持決定性優勢」。在與美國製造業高層的會談中，國防官員將提升武器生產視為國安問題。知情人士透露，官員詢問各公司是否能在五角大廈尋求提升國內武器製造量能時提供協助，以及要求企業高層言明承接額外國防工作的障礙，包括從合約要求到招標過程阻礙。

知情人士透露，相關討論始於美伊戰爭爆發前，而中東衝突考驗美國軍火儲備則進一步表明，美軍需要更多商業夥伴，以便迅速擴大軍火以及飛彈與戰術裝備（像是飛彈與無人機反制技術）的供應。例如，總部位於威斯康辛州的豪士科，就在美國戰爭部長赫格塞斯呼籲美企提高產量後，於去年十一月與戰爭部就此對話。豪士科為美國陸軍以及美國盟國製造戰術運兵車，然其一〇五億美元的營收大部分來自非國防業務。

川普政府過去就曾向美國汽車製造商求援，像是在他首度執政末期的新冠疫情期間，促成通用汽車與福特汽車與醫療器材製造商合作生產呼吸器。華府尋求國內製造業從事軍事生產早有前例，底特律的汽車製造商在二戰期間曾暫停生產汽車，以美國的「民主兵工廠」之姿改為大量生產轟炸機、飛機引擎與卡車。

華爾街日報披露，美國高階國防官員已與通用汽車執行長等人舉行會談，討論生產武器和其他軍事物資事宜。圖為通用汽車生產的裝甲車。（路透檔案照）

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