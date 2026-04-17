報復烏國 俄大規模空襲平民區

烏克蘭中部城市第聶伯羅的住宅大樓遇襲，現場一片狼藉。（路透）

烏克蘭當局十六日表示，俄羅斯對烏克蘭發動今年來最大規模之一、死傷最慘重，以及針對平民的無人機與飛彈夜襲，對烏國各地主要城市發射六五九架無人機與四十四枚飛彈，造成包括一名兒童在內的至少十八人死亡與一一八人受傷，還有若干建築物因空襲受損與失火。俄國稍後回嗆，此為報復烏克蘭稍早攻擊黑海上的民用船隻。

659架無人機與44枚飛彈連番攻擊多城

烏克蘭空軍表示，俄羅斯在十六日上午之前的廿四小時內，對包括首都基輔、哈爾科夫、敖德薩、第聶伯羅，以及札波羅熱在內的主要城市，發動連番的無人機與飛彈攻擊。此次轟炸也是數週以來規模最大的一次。就在上個月，俄羅斯曾在廿四小時內對烏克蘭平民區發射九四八架無人機與卅四枚飛彈。

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澤倫斯基：俄羅斯不配解除制裁

烏國外長西比哈發文說，俄羅斯在過去一天一夜使用了近七百架無人機與數十枚彈道飛彈與巡弋飛彈的「大規模恐怖襲擊。此一襲擊主要是針對平民…此等攻擊絕不能正常化。這些是必須制止與究責的戰爭犯罪」。烏克蘭總統澤倫斯基則痛斥俄羅斯拿這場戰爭下注，「又一個夜晚證明，俄羅斯不配獲得任何的全球政策和緩或解除制裁」。

根據烏克蘭統計，首都基輔有四人死於空襲，包括一名十二歲男童；另有至少四十八人受傷。敖德薩至少有八人死亡，死者全都來自同一棟先遭無人機攻擊、稍後被飛彈打中的民宅大樓。敖德薩國立音樂學院有一棟宿舍在半夜的空襲中嚴重受損，五名學生受傷送醫。此外，第聶伯羅有五人死亡與卅四人受傷；札波羅熱則至少有一人死亡。

俄羅斯國防部十六日證實對烏克蘭發動大規模的無人機與飛彈夜襲，目標是據稱供貨給烏軍的巡弋飛彈與無人機生產工廠，以及藉此回應烏克蘭稍早對俄國境內的民用目標的攻擊。此外，俄國官員與媒體十六日稍早指稱，烏克蘭無人機夜襲俄羅斯黑海港口城市土普塞，造成二死七傷與引發大火。

俄羅斯15日至16日發射近700架無人機與數十枚彈道飛彈及巡弋飛彈，狂轟烏克蘭多個城市，造成至少18人喪生。（路透）

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