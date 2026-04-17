烏軍新作戰模式 奪回烏南大片領土

烏克蘭宣布引進整合無人機、地面機器人系統與步兵的「機器人突擊」作戰模式，創造出全球首次在無步兵參與下，僅靠機器人便俘虜敵軍的紀錄。（法新社檔案照）

已歷時逾四年的烏俄戰爭向全球揭示無人機在現代戰場重要性。烏克蘭國防部十五日宣布，軍方正採用結合空、陸無人系統與步兵的新型戰鬥模式，這項變革助烏軍近期從俄軍手中奪回近五十平方公里領土。

奪回近50平方公里

烏國防部在通訊軟體「Telegram」發布簡短聲明，宣布「正導入一種新型作戰模式—無人機突擊部隊，將空中無人機與地面無人載具與步兵整合至單一作戰體系」、「此形式已在南方創造成果。二月以來光復該地區的大範圍領土，毫無疑問要歸功於這些先進的作戰單位。」

請繼續往下閱讀...

基輔在烏俄戰爭期間致力發展成本低廉的實用無人機技術，強化防衛能力並減少人員傷亡，以此彌補烏國在軍力與人力的劣勢。烏國防部指出，軍方已生產出能夠取代人力的數千組地面無人系統。

烏俄戰況當前處於膠著。俄軍在東部頓巴斯地區推進緩慢，對外宣布的戰果通常僅以村落為單位。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基提到，烏軍的戰略目標之一為不斷提升對俄國軍事、國防產業及其它設施的打擊步調，削弱俄軍的進攻能力。

危險區域以機器取代士兵

烏克蘭總統澤倫斯基近日讚揚國家在無人系統研發上取得的顯著成就，無人機在三個月時間執行超過二．二萬件前線任務，「換句話說，人命已被拯救了二．二萬次。以機器取代士兵進入最危險的區域。這是以高科技來保護最高價值的事物，也就是人命」。

不僅如此，烏克蘭所發展出的無人機技術及實戰經驗，成為與其他國家締結安全關係和國防合作籌碼。烏國與挪威才在十四日簽署國防宣言，目標在深化兩國在聯合生產無人機等軍事項目合作；同日與德國達成國防合作協議，將雙邊關係提升至戰略夥伴層級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法