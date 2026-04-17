美樂觀二輪談判 同步增援中東部署

儘管美國和伊朗的第2輪和平談判嶄露曙光，但美軍仍持續增援中東，伊朗則揚言將擊沉封鎖荷姆茲海峽的美國軍艦。圖為伊朗最大島葛希姆島（Qeshm）遭美國和以色列空襲後的受損情況，背景即為荷姆茲海峽。（美聯社檔案照）

美國政府十五日證實，正與伊朗協調進行第二輪和平談判，且有一定程度信心達成協議。但與此同時，包括航空母艦「布希號」和兩棲攻擊艦「拳師號」等增援部隊仍持續趕往中東，預定月底前陸續抵達，以做為兩週停火協議期滿後，重新恢復對德黑蘭軍事打擊的選項。

美軍隨時準備恢復作戰

美軍正對所有進出伊朗港口船隻實施封鎖。美國參謀首長聯席會議主席凱恩十六日指出，若伊朗不同意簽署和平協議，美軍部隊「準備好隨時恢復大規模作戰行動」。美國戰爭部長赫格塞斯也警告，若伊朗做出「錯誤選擇」，美軍除了實施封鎖，還將打擊伊朗基礎設施、電力及能源設施。

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美國官員向華盛頓郵報透露，布希號航艦打擊群搭載約六千人，「拳師號」兩棲待命支隊搭載陸戰隊第十一遠征支隊約四二〇〇人，兩支援軍會師後，美軍對付伊朗的兵力將超過五萬人。

白宮新聞秘書李威特表示，美伊持續透過巴基斯坦進行溝通，對達成協議抱持樂觀。雖然第二輪談判尚未敲定，但非常可能依然在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行。彭博引述知情人士說法，美伊也評估延長八日生效的兩週停火協議，為和平協議爭取時間和空間。李威特表示，美方並未正式要求延長停火，仍積極參與協商。

另一方面，美國也持續擴大對德黑蘭施壓。美軍中央司令部宣布，荷姆茲海峽封鎖令生效後四十八小時，已要求十艘試圖駛離伊朗港口的船隻折返，沒有任何一艘通過。美國財政部長貝森特宣布，對伊朗石油產業實施新一波制裁，鎖定德黑蘭「政權菁英」，並威脅要對伊朗石油的買家祭出次級制裁。

伊領袖嗆挾持入侵美軍

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的高級軍事顧問雷札伊警告，伊朗將挾持地面入侵的美國官兵充當人質，並擊沉在荷姆茲海峽實施封鎖的美國船艦。但據路透引述消息人士報導，伊朗可能向美方提案，允許船隻在靠阿曼一側的荷姆茲海峽自由航行，但不清楚德黑蘭是否同意清除該水域布設的水雷，或放行以色列相關船隻。

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