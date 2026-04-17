澳洲提高國防預算 2033達GDP3%

澳洲國防部長馬勒斯16日指出，為因應全球武裝衝突升溫，澳洲將於2033年前把國防支出提升至國內生產毛額（GDP）的3％。（法新社）

隨著全球區域性衝突加劇，以及中國擴展在印度—太平洋地區軍事存在等因素，澳洲國防部長馬勒斯十六日宣布，坎培拉計畫將國防支出從今年的國內生產毛額（GDP）佔比二．八％，在二〇三三年升至三％。

根據澳洲國防部聲明，為達成三％的軍事支出目標，澳洲未來十年將額外增加五三〇億澳元（約一．二二兆台幣）支出，並修正國防預算的計算方式與北大西洋公約組織（NATO）一致，包括退休俸和國防情報等國防相關開銷皆列為軍事支出。

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雖然三％的支出比例較澳洲先前朝二〇三四年中期達到二．四％的目標顯著提升，仍低於美國戰爭部長赫格塞斯去年敦促的三．五％。

衝突國家之多 二戰以來之最

馬勒斯在國家新聞俱樂部演說中指出，當前參與衝突的國家數量是二次大戰以來之最，「澳洲面臨二戰結束後最為複雜且具威脅性的戰略情勢」、「曾被限制動用武力和軍事脅迫的國際常態正持續消解」。馬勒斯表示，坎培拉今年專注在建構更大程度的防衛自主性，但不會捨棄與美國的根本性安全結盟關係，「若缺少美國持續性的軍事部署，印太地區不會有實質的力量平衡」。

彭博報導，澳洲自二〇二二年五月勞工黨上台後著手重塑軍事態勢，以無人機和飛彈搭配「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的核子動力潛艦艦隊，朝「區域拒止」戰略發展。依照協議，美國將在二〇三二年交付澳洲兩艘核潛艦。

馬勒斯說，中國在缺乏適當透明性及戰略保證等前提下，不斷擴展全球最大規模的傳統軍事力量，中國解放軍在澳洲周邊的部署頻率及能力，在過去兩年皆有所增長，且這樣的趨勢將持續下去。

優先投資擴展無人系統運用

十六日公布的二〇二六澳洲國防戰略報告中，將投資項目優先投入擴展海陸空自主無人系統運用，部署反無人機空中系統保障來澳洲設施及關鍵基礎建設安全，以及部署多軌道通訊衛星等。澳洲的軍事規劃也從烏克蘭以及在中東的軍事衝突中汲取經驗。

這筆五三〇億澳元的支出包含先前已公布的西澳洲韓德森造船廠升級計畫。該設施將用於停泊、保養未來核動力潛艦及建造「最上級」巡防艦。另有一筆二至五億澳元的支出用於發展無人機技術。

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