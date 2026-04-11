日外交藍皮書 降級處理日中關係

日本首相高市早苗10日在東京接見英國搖滾天團「深紫」，瞬間變身熱血粉絲。她向鼓手伊恩．佩斯（左二）直呼「你是我的神」，並自曝學生時代曾組樂團，如今與老公吵架就靠打鼓紓壓。高市強調內容產業是內閣成長戰略，盼深化日英文化交流。會中雙方互贈日本酒與鼓組，氣氛熱烈。（歐新社）

從「最重要雙邊關係」變「重要鄰國」

日本外務省十日公布最新版的「外交藍皮書」，在台灣議題與對中關係表述上出現值得關注的變化。整體而言，文件一方面明確強化台灣在區域安全中的定位，另一方面則在措辭上，對日中關係從過去的「最重要的雙邊關係之一」變成「重要的鄰國」，呈現「降級處理」的狀況。

台海和平穩定 攸關區域安全與世界繁榮

在台灣部分，外交藍皮書延續近年日美共同立場，明確指出「台灣海峽的和平與穩定是區域安全與世界繁榮不可或缺的要素」，並重申支持兩岸問題以對話方式和平解決，反對任何以武力或脅迫改變現狀的行為。

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尤其藍皮書中提到去年十月底，日本首相高市早苗在南韓出席亞太經合會（APEC）時，與中國國家主席習近平舉行雙邊會談時，曾當面向習近平強調台灣海峽的和平與穩定對包括日本在內的國際社會至關重要，同時對南海、香港及新疆維吾爾自治區等情勢表達嚴重關切。

藍皮書中也分析指出，中方對高市去年十一月在國會答辯中對台灣有事的發言表達反彈，並對日本加強了批評與威嚇性措施。

相較之下，在對中關係的處理上，文件雖仍提及日中維持「全面推進戰略互惠關係，構築建設性且穩定關係是一貫方針」的看法。但對中國的記述降級為「重要的鄰國」，二〇一六年到去年，十年來的版本均記述為「最重要的雙邊關係之一」。

對中政策 由雙邊管理轉為多邊制衡

藍皮書在描述中國相關議題時，多採「區域安全挑戰」或「國際秩序課題」的框架，而非單純雙邊關係問題，顯示日本正將對中政策由「雙邊管理」轉為「多邊制衡」。日本外交的核心方針為「自由開放的印太」（FOIP）與日美同盟，強調與理念相近國家的多層次合作。在此架構下，台灣問題亦不再僅是兩岸議題，而是嵌入印太戰略與經濟安全體系的重要一環。

藍皮書同時記載，台灣近年持續強化防衛能力，包括二〇二六年度國防預算達國內生產毛額（GDP）約三．三二％，並提出二〇三〇年提升至五％的目標。此外，美國在二〇二五年批准對台約一一一億美元軍售，創下歷來最大規模。未直接評述美國對台政策，但透過軍售規模與安全連動的描述，已清楚呈現美方持續強化對台安全支持的態勢。

外交藍皮書是由外務省每年公布，用以呈現日本外交政策與對國際情勢的認識。本次原則上以二〇二五年一月至十二月發生的事件為對象。所以並未納入今年三月的日美領袖峰會，但特別提及自二月以來的美以伊戰事，批評伊朗核武開發「絕不可被允許」。對於伊朗攻擊中東荷姆茲海峽及周邊對民間船舶，明記「予以譴責」。並納入「將為事態早期降溫，進行一切必要的外交努力」。

對此，中國外交部發言人毛寧聲稱，中日關係當前局面的根源，在於首相高市發表涉台謬論，背信棄義，日方應反思糾錯，以實際行動維護中日關係的政治基礎。

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