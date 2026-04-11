避免破壞美伊停火 以黎下週談判

黎巴嫩南部因為遭以色列攻擊而流離失所的民眾，九日在庇護所的帳篷旁等待領取外界捐助的食物。（美聯社）

以色列在美國與伊朗停火後依然猛烈轟炸黎巴嫩，造成超過三百人死亡後，以國總理納坦雅胡九日表示，已經授權「盡快」與黎巴嫩直接談判，以解除伊朗支持的「真主黨」武裝，並且為兩國建立和平關係。

將在美國務院展開和談

一名美國官員和熟悉相關規劃的消息人士表示，以黎兩國預計下週在美國國務院展開談判。和談將由美國駐黎巴嫩大使伊薩主持，以國由駐美大使萊特爾代表；率先披露此事的美國新聞網站Axios九日報導，黎巴嫩將由駐美大使莫亞瓦德主談。

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Axios引述美國高層官員說法，原本堅持美伊停火不包括黎巴嫩的納坦雅胡，是在白宮施壓後改變態度：他八日與美國總統川普以及特使魏科夫通電話，魏科夫要求納坦雅胡在打擊黎巴嫩一事上「冷靜下來」，展開談判。

此事也是川普態度的轉變，他宣佈與伊朗達成停火共識前，才向納坦雅胡「開綠燈」持續對黎國戰事。川普九日接受國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問，證實他八日在電話中，要求納坦雅胡降低對黎國的攻擊行動，不要危及他的外交努力。川普說：「我和他談過了，他會低調一點」。

納坦雅胡：持續打擊真主黨

納坦雅胡在九日聲明中表示，是「鑑於黎巴嫩一再請求開啟與以色列的直接談判」而做此指示，但他隨後又聲明強調並未停火，會持續打擊真主黨，直到以國北部恢復安全。黎巴嫩一名政府官員向法新社表示，貝魯特要求先停火，才談判。

儘管以黎難以立即化解數十年來因為真主黨勢力和兩國邊界爭議的宿怨，但是啟動和談仍是顯著進展，且將有助於鞏固美伊停火。

1983年和平協議破局後 首次直接和談

基本上，以色列建國一來就一直處於與黎巴嫩戰爭的狀態，這次會是自一九八三年美國調停兩國簽署旨在結束戰爭、關係正常化的和平協議後，兩國首次直接和談；當年該協議維持沒多久即破局。

黎國衛生部表示，以國八日攻擊造成死亡人數增加到三〇三人，另有一一五〇人受傷。另一方面，以國軍方表示，十日凌晨打擊黎境約十具發射火箭攻擊以國的發射架。

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