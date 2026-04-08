華爾街日報︰中國規避制裁網 助伊朗月入數10億美元

中國油輪（法新社）

「伊朗每一滴石油 基本上都流向中國」

美國華爾街日報七日專文解析，美國總統川普第一任期對伊朗「極限施壓」，切斷該國石油與全球能源市場連結，藉此阻斷德黑蘭主要收益管道。然而，伊朗在過去十年承受嚴厲制裁情況下，尚能維持抵抗美國、以色列打擊的韌性。原因之一在於與中國形成的規避制裁網，使得伊朗仍可藉由石油收益，每月進帳數十億美元。

報導指出，隨華盛頓加劇對德黑蘭制裁後，中國進口伊朗石油的總量顯著增加，十年前伊朗石油約有卅％銷售給中國，在去年達到八十％以上，可說是伊朗的每一滴石油基本上都流向中國。雙方為進行交易緊密合作，發展出全球最具規模的制裁規避網。

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由於美國制裁嚴厲管控與伊朗的金融往來，因此，中國透過境內小型銀行支付款項。好處在於這類銀行的全球性業務有限，且縱使遭到美國鎖定並施加制裁，也不至於產生過大損失。伊朗則在香港和中國設立空頭公司協助處理相關收益，將中國買家支付的人民幣兌換為美元、歐元和其他伊朗所需外幣。

顧慮進口伊朗石油引發華盛頓不悅，中國大型國有能源巨擘退出與伊朗的交易市場。因此，買家以中國私營，被稱為「茶壺」（teapot）的眾多煉油廠為主。中國則提高對非國營石油公司的進口配額，從二〇一八年的一．四億公噸提升至今年的二．五七億公噸。

影子油輪船隊 仍運作不歇

除了透過小規模機構分散風險，還有造假收據及偽造標籤等規避制裁手法。促成石油貿易的關鍵之一是擴大影子油輪船隊，用於在伊朗和中國之間運輸受制裁的石油。德黑蘭藉此每年從中國賺取數百億美元。甚至在二月廿八日戰爭爆發後，這套體系仍運作不歇。

依照中國海關數據，二〇二三年後便沒有進口伊朗石油的官方記錄。但據Kpler市場分析公司估算，二〇二五年中國每日進口的伊朗石油約一四〇萬桶，是二〇一七年每日約六十五萬桶的兩倍以上。

對於北京來說，得以從伊朗進口大量所需的廉價制裁石油具莫大吸引力，大量進口還能阻礙美國在中東的目標。

中國外交部向WSJ書面回應，堅決反對「非法且不合理的單邊制裁」。不過，即便此前表明會採取必要作為保護能源安全，北京也擔憂過於明目張膽違反制裁不但可能觸怒華盛頓，還會損害與波斯灣其他國家的關係。

華盛頓智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深研究分析師梅茲利許指出，中國是伊朗在規避制裁上的首要夥伴，「缺少這些年來從中國取得的支持，伊朗便無法進行這場戰爭」。

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