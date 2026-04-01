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    首頁 > 國際

    美82空降師抵達中東 奪島倒數

    2026/04/01 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    就在美國總統川普評估對伊朗的下一步行動之際，美國陸軍精銳第82空降師數千名官兵，已陸續抵達中東，將擴大川普政府對伊朗用兵的選項，包括發動奪島作戰。（美聯社檔案照）

    就在美國總統川普評估對伊朗的下一步行動之際，美國陸軍精銳第82空降師數千名官兵，已陸續抵達中東，將擴大川普政府對伊朗用兵的選項，包括發動奪島作戰。（美聯社檔案照）

    就在美國總統川普評估對伊朗的下一步行動之際，兩名美國官員透露，美國陸軍精銳第八十二空降師數千名官兵，已陸續抵達中東，此舉將擴大川普政府對伊朗用兵的選項，包括發動奪島作戰。

    路透報導，這批傘兵駐紮於北卡羅來納州布拉格堡。美國已增派數千名海軍、陸戰隊和特種作戰部隊人員前往中東地區。約二五〇〇名陸戰隊員在上週末抵達中東。

    這次派遣的陸軍兵力包括第八十二空降師司令部單位、部分後勤及其他支援人員，以及一個旅級戰鬥部隊。兩名匿名官員並未具體說明這批傘兵的部署位置。其中一名官員透露，目前尚未決定派美軍進入伊朗，但這波增兵將強化美軍未來可能在中東行動的能力。

    這支部隊可能用於從事多項任務，包括試圖奪取伊朗石油出口樞紐哈格島。路透本月稍早報導，川普政府內部曾討論奪取哈格島的行動。此舉風險極高，因為當地位於伊朗飛彈和無人機射程範圍內。

    可能進入伊朗 或部署海岸線

    路透此前也報導，川普政府內部曾討論動用地面部隊進入伊朗，以提取高濃縮鈾，但此選項意味著美軍將更深入且更長時間駐留伊朗境內，試圖挖掘深埋地下的物質。

    川普政府內部討論還包括可能派遣美軍進入伊朗，以確保油輪安全通過荷姆茲海峽。雖然這項任務主要將透過空軍和海軍完成，但也可能會向伊朗海岸線部署美軍。

    報導指出，由於美國民眾對伊朗戰爭支持度偏低，以及川普曾在競選前承諾避免美國捲入新的中東衝突， 任何動用美國地面部隊的行動，即使是有限的任務，都可能為川普帶來重大政治風險。

    專家認為，奪佔哈格島不僅將危及美軍官兵的生命，而且可能依然無法結束戰爭。如果川普想藉由破壞伊朗石油工業來增加談判籌碼，更好的選擇可能是在海上建立封鎖線，對付在哈格島石油碼頭裝油的船隻。

    以色列智庫「國家安全研究所」伊朗事務資深研究員希特里諾維奇表示，奪取哈格島可能會使衝突升級，伊朗及其代理人，包括葉門叛軍「青年運動」，可能會加強報復，在荷姆茲海峽佈雷，或使用無人機打擊阿拉伯半島從波斯灣到紅海各地的目標。

    歐洲官員指出，伊朗正敦促「青年運動」再次對紅海航運發動攻擊，但這將取決於美國是否進一步升級戰事。彭博引述知情人士報導，「青年運動」在向以色列發射彈道飛彈後，正考慮更具侵略性行動，但該組織高層對採取何種策略存在分歧，有可能拖延決策，以維持對美國的籌碼。

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