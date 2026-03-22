荷姆茲海峽封鎖 美內部評估最糟半年

美媒報導，五角大廈正部署二千二百至二千五百名美軍陸戰隊隊員前往中東，他們隸屬於基地設在加州的「拳師號」兩棲待命群以及陸戰隊第十一遠征隊。圖為拳師號兩棲攻擊艦。（法新社）

美國對伊朗發動的「史詩怒火」行動初始取得顯著軍事成果，如今卻因荷姆茲海峽封鎖引發的全球能源危機陷入泥沼。根據一份近期在五角大廈流傳的美國國防情報局內部評估，最壞情況下伊朗封鎖荷姆茲的時間可能長達六個月。情報官員坦言，核心難題在於伊朗握有重新開放海峽的話語權，且無其他顯而易見的解決方案。

白宮及五角大廈官員堅稱，該份報告未被認真列入考量，也未呈交戰爭部長赫格塞斯或總統川普，不會影響政治決策。國防部發言人帕內爾表示，國防情報局本就會為最壞情況制定計畫，不代表照單全收，「六個月的封鎖是不可能之事，對戰爭部長來說也完全無法接受」。白宮新聞秘書李威特則聲明，川普及其國安團隊對伊朗封鎖荷姆茲海峽保持充分準備，美軍專注於系統性消滅伊朗擾亂能源流動的能力。

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官員向美國有線電視新聞網（CNN）解釋，對封鎖時長的分析幾乎每日變動，部分取決於美以持續進攻對伊朗軍火庫的衝擊程度。五角大廈和西方官員指出，美國雖重創伊朗海軍與飛彈武器庫，但未徹底摧毀短程飛彈庫存，伊朗仍保有以裝載爆裂物的小型船隻襲擊油輪或埋設水雷等選項。

官員認為，華府必須面對的現實，在於重啟荷姆茲海峽的挑戰遠超出「史詩怒火」設下的軍事目標。一名情報官員表示，海峽海岸線綿延近一百英里，伊朗能在沿岸任何地點部署，難以憑單一行動有效剷除威脅。彭博引述西方情報分析，德黑蘭政府目前正加緊權力掌控，無意透過談判重啟海峽。

川普廿日表示，確保荷姆茲海峽穿越安全需要非常多的協助，並再次要求日本、中國與南韓協助確保海峽安全。對此，南韓宣稱政府正與美國等主要友邦保持緊密溝通。

傳伊外長與日密談船隻通行

但據日本共同社報導，伊朗外交部長阿拉奇在電話專訪中透露，自戰爭爆發以來已與日本外相茂木敏充兩度通電，協商日本相關船隻航行事宜。阿拉奇強調，伊朗封鎖對象為敵國船隻，而非整個海峽，願在與日本等非敵國協商後提供通行安全保障。

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