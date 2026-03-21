高市化解川普壓力 議題成功拉回印太

美國總統川普在白宮晚宴上，擁抱日本首相高市早苗。（彭博）

日本首相高市早苗上任後首度訪美，被視為近年最「硬斗」的一場外交考驗。面對美國總統川普因盟友未響應荷姆茲海峽護航行動而積壓的不滿，高市作為首位與其會晤的七大工業國領袖，不僅成功穩住美日同盟局勢，更在川普訪問中國前，將「台海安全重要性」正式寫入雙方會談成果文件。

高市此行原定於川普月底訪中前先行溝通，旨在防止美方「越過日本」與中國進行利益交換。然而，隨著川普將戰略重心轉向伊朗並延後訪中，加上公開要求盟國派艦護航未獲回應，使得會談氣氛一度極為緊繃。受限於和平憲法與法律約束，日本難以在戰鬥狀態下出動不具軍隊身分的自衛隊。高市採取「開誠布公」的策略，在會談前即表明將清楚界定「能做與不能做的事」。她主動從伊朗議題切入，並聯合歐洲等七國發布共同聲明，譴責伊朗實質封鎖海域，以此表態日方維護航行安全的決心，成功以政治支持彌補軍事行動的受限。

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面子裡子做足 重置美日戰略焦點

在白宮會談中，高市展現高度外交手腕，直言「能為世界帶來和平與繁榮的人只有唐納」，直呼川普名字展現兩人的好交情，也贏得川普正面回應。川普公開肯定日本提供「強而有力的支持」，並強調美日關係「與北約完全不同」。這句話不僅讓深夜守在電視機前收看直播的日本民眾感到安心，更令未參與聯合聲明的南韓媒體稱羨，認為高市交出的答案可作為各國外交範本。

高市精準洞察川普當前並不急於獲得實質軍事支援，轉而強化政治支持與經濟合作，成功降低壓力，並將議題順勢延伸至印太安全。

日方亦透過媒體提問，凸顯對中國出口管制與區域安全的憂慮。川普表示理解日中關係緊張，並稱將在訪中時向中國國家主席習近平轉達日本關切，甚至打算稱讚日本。

會談最終取得實質突破，雙方確認持續緊密合作，共同推動「自由開放的印太」。在安全領域，兩國同意推動飛彈共同開發與生產，強化同盟嚇阻力。最受矚目的成果在於，白宮公布的文件中明確納入「台灣海峽和平與穩定對區域安全與全球繁榮不可或缺」，並重申反對以武力或威嚇改變現狀。相較於去年，此次文字更為明確，被視為高市此次外交的重要成就。

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